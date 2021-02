Instagram: in sviluppo l’esplorazione verticale per le Storie

Poco meno di 3 anni fa, contro il nemico di allora, YouTube, Instagram varò la sezione dei video lunghi nota come IGTV. Oggi, per fronteggiare TikTok, la scelta di introdurre le mini clip Reels non sembra aver pagato come da attese: da qui la ricerca di altri escamotage, tra cui l’ipotesi di introdurre un feed verticale anche per le Storie.

Introdotte a imitazione di Snapchat, le Storie si portano dietro, sin dalla loro origine, l’essere esplorabili in orizzontale, a colpi di tap nel mentre avanza la relativa barra di sviluppo suddivisa in frame: questo scenario, però, potrebbe anche cambiare, secondo quanto appena emerso, grazie all’attività di reverse engineering del leaker Alessandro Paluzzi. Quest’ultimo, analizzando una versione di Instagram, vi ha scoperto, come condiviso in Rete a suon di screenshot, tracce di sviluppo, per le Storie, di un feed a scorrimento verticale.

Addirittura, risulterebbe pronta la schermata di presentazione della funzione che, all’interno di una finestra grigio scuro, spiegherebbe come sia possibile esplorare le Storie attraverso uno swipe verso l’alto, o verso il basso, presentando – poco sotto – il pulsante d’accesso a quelle che sono definite come “Storie verticali“.

Interpellata in merito, Instagram, che nel frattempo ha revisionato su desktop il layout delle Storie, favorendo un carosello navigabile in orizzontale, più adatto all’ampio display d’un computer, ha ammesso alla rivista TechCrunch di avere in corso un test, non pubblico, relativo alla funzione per la navigazione verticale delle Storie, con la solita chiosa prammatica secondo la quale vengono spesso condotti molti esperimenti per migliorare l’esperienza utente, e che non sempre tutto ciò che viene collaudato è poi introdotto.

Depistaggi a parte, appare chiara la tendenza di Instagram nel dare sempre meno priorità alle foto statiche, in favore dei video, e di elementi resi più dinamici, come le Storie, che iniziano ad accusare un qualche calo d’interesse.