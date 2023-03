Instagram: in sviluppo l’adesivo Top 3 e le raccolte collaborative

Anche quando non annuncia novità in modo ufficiale, Instagram fa parlare di sé, come avvenuto nelle scorse ore grazie alle indiscrezioni lasciate trapelare da alcuni leaker particolarmente attenti alle mosse del noto photo-sharing.

Non è la prima volta che Instagram prende spunto, per così dire, da un rivale molto popolare, basti pensare a quando ha mutuato le Storie da Snapchat e tentato (salvo essere costretto alla ritirata) un sistema di scorrimento dei contenuti in stile TikTok. Nelle scorse ore, è emerso che la piattaforma di Meta potrebbe prendere a prestito una celebre funzione anche dal vetusto social MySpace che, nei suoi anni migliori, sollevava forti polemiche e contrasti a causa delle classifiche top 8 in cui i suoi iscritti includevano i loro 8 migliori amici e/o contatti.

Secondo il leaker Alessandro Paluzzi, Instagram mira a fare qualcosa di molto simile. Analizzando il codice dell’app, l’insider ha scoperto le tracce di un adesivo “Top 3” che, messo sulle Storie, potrà elencare ad esempio i 3 brani preferiti, i 3 follower prediletti, o i 3 luoghi che più sono rimasti nel cuore, sollevando il coinvolgimento, questo sperano a Menlo Park, a proposito di cosa (e perché) sia stato incluso o meno in una data top 3.

Al momento, Instagram non ha commentato l’indiscrezione in questione, e quindi non è possibile desumere se, conclusa la fase di prototipo interno di questa funzione, si deciderà di lanciarla pubblicamente in test.

Lo scorso Gennaio, Meta ha condiviso un documento interno in cui si notava che la condivisione di post originali su Instagram era in calo, perché le persone non volevano creare divisione condividendo i contenuti che, invece, se di tendenza, tendevano a condividere in privato con i loro amici. Per capitalizzare questa tendenza, Menlo Park avrebbe preso a lavorare, secondo il leaker Pururaj Dutta, sulla funzione delle “raccolte collaborative“.

In pratica, tale funzione prevederebbe la possibilità di salvare un post in una raccolta collaborativa in chat, a cui gli altri partecipanti della chat possono aggiungere o togliere elementi. Lo scopo di questa funzione sarebbe di sollevare discussioni attorno a post di tendenza, con l’aggiunta di altri post al mix che servirebbe per alimentare e tener viva la discussione. Anche in questo caso non è dato sapere se la novità verrà testata pubblicamente o meno.