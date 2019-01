Instagram: i filtri per le Storie si applicano anche in seguito, spazio alle locandine social di Netflix

Instagram, la celebre applicazione di photo-sharing del gruppo Facebook, dopo aver introdotto una piccola novità in tandem con Netflix, ha avviato la distribuzione di una più significativa miglioria riguardante i filtri, che ora potranno essere applicati alle Storie anche successivamente.

Indubbiamente, col varo delle Storie e dei relativi filtri, prendendo spunto da un’analoga feature di Snapchat, Instagram è diventata una delle più importanti applicazioni multimediali del panorama mobile: tuttavia, sino a poco fa, i filtri che supportava andavano applicati in tempo reale alle foto o ai video che si intendeva condividere nel proprio feed come post o Storie.

Da qualche giorno però, partendo da alcuni utenti Android, ed allargandosi a tutti gli iscritti anche delle altre piattaforme, le cose stanno cambiando, grazie ad una novità creativa molto utile, appunto attinente alla tempistica di applicazione dei filtri: nello specifico, aggiornando l’applicazione, tramite l’apposito store, sarà possibile applicare i filtri per i contenuti che si intendono condividere nel formato delle Storie anche a foto o video già realizzati e presenti nella galleria del proprio smartphone.

L’unica limitazione, alla novità di Instagram, consisterà in un più ridotto assortimento dei filtri ex post (rispetto a quelli in real time), sebbene i più popolari tra questi siano comunque presenti: in compenso, far ricorso alla neonata feature sarà molto facile, posto che basterà selezionare un contenuto, foto e video, e – quel punto – si potrà ricorrere all’icona sorridente con le due stelline in alto a sinistra per richiamare i summenzionati filtri (occhiali da sole, animazioni, glitter vari), attuare le modifiche, ed inviare il tutto a lavoro concluso.

In tandem con Netflix, intanto, è già arrivata, quanto meno nella versione iOS dell’app di Reed Hastings, una novità che renderà più social le locandine dei film e delle serie TV: in questo caso, aprendo l’app di Netflix per device Apple, nel tippare sulla voce “Condividi” in calce a qualche produzione di successo, si potrà condividerne la copertina quale Storia di Instagram, con tanto di filtri, didascalie testuali, e sondaggi. In più, il destinatario di tale locandina, se in possesso dell’app Netflix, potrà usarla per collegarvisi e passare direttamente alla fruizione del contenuto suggerito.