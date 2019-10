Instagram: ecco la feature che tutela la privacy intervenendo sulle app di terze parti

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Non vedo l'ora che tale funzione arrivi anche su Instagram: su Facebook, ma anche su Google, me ne avvalgo spesso per fare delle regolari scremature delle app a cui ho concesso l'accesso ai miei dati, per questo o quel motivo. Non dubito, quindi, che si tratterà di una feature molto utile anche su Instagram, spesso usata non solo per passione personale, ma addirittura per lavoro.