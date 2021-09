Instagram: down, indiscrezioni su novità per creators, annunci pubblicitari in Shop

Coinvolta in una serie di malfunzionamenti a macchia di leopardo che stanno coinvolgendo dalle prime ore del mattino anche gli utenti nostrani, Instagram, di recente, ha introdotto gli annunci pubblicitari nella scheda Shop e, nel contempo, si è portata avanti con lo sviluppo di novità in favore (anche, ma non solo) dei creators.

I malfunzionamenti non sono rari a Menlo Park, basti pensare al Marzo del 2019 quando i principali servizi di Mark Zuckerberg, WhatsApp, Instagram, e Messenger, andarono in down per circa 10 ore. Da allora, vi sono stati problemi anche in seguito, tra cui il più recente nel Marzo scorso quando, per una mezzoretta, nel mentre Messenger arrancava, Whatsapp e Instagram furono “out-of-service“.

Nelle scorse ore, con Facebook Messenger e WhatsApp che sembrano funzionare bene, Instagram ha fatto balzare in vetta alla relativa classifica di Twitter l’hashtag “#instagramdown” con segnalazioni giunte prima dall’estero e, poi, come confermato anche dal portale Down Detector (oltre 3.000 lamentele), anche dall’Italia, ove si ravvisano inconvenienti di vario genere: nel caso specifico, gli utenti segnalano difficoltà a effettuare il log-in, a inviare post, Stories, e messaggi sull’app, ma anche ad accedere (come da controlli effettuati via downforeveryoneorjustme) allo stesso sito Instagram.com.

Al momento, le soluzioni alternative del cancellare la cache lato mobile, o del disinstallare / reinstallare l’app non sortiscono alcun effetto e, quindi, l’unica exit strategy consiste nel pazientare e nell’attendere che i tecnici di Menlo Park, oltre a spiegare l’accaduto, vi pongano rimedio, magari ingannando l’attesa con i consueti rumors.

A tal proposito, dal leaker Alessandro Paluzzi è giunta conferma del fatto che Instagram sia al lavoro per redigere una sezione “Tutorials” in appoggio ai Creators: dagli screenshot condivisi è possibile appurare che la stessa conterrà, ad esempio, diversi video su varie tematiche, tra cui come creare “grandi contenuti” o mettere in piedi la propria community. Oltre a ciò, sempre in favore dei creators, ma in generale di chi lavora con Instagram, risulta in preparazione anche la sezione “Monetizzazion Status”.

Infine, sul versante dei test già conclusi, dopo le sperimentazioni partite negli USA inizio Agosto con marchi del calibro di Fenty Beauty, DEUX e JNJ Gifts, sono sbarcati, nella scheda Shop, gli annunci pubblicitari, in forma di post sponsorizzati.