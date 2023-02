Instagram celebra San Valentino: ecco con quali iniziative

Ascolta questo articolo

Instagram, la nota app di photo sharing di Meta è sempre al lavoro su nuove funzioni ma, nel mentre, non ha dimenticato di omaggiare anche coloro che festeggiano la giornata degli innamorati.

Secondo il leaker @KishanuK, Instagram sta testando una funzione, “Message Highlights“, in favore delle pagine aziendali e dei creators, che aiuterà a tenersi organizzati mettendo a disposizione varie categorie, come Nuovi follower, Conversazioni ricorrenti, Potenziali clienti, Risposta agli annunci. Al momento non è noto quanto esteso sia il test e quando tale funzionalità apparirà in forma stabile nella piattaforma.

Come noto, oggi 14 Febbraio si celebra San Valentino, una ricorrenza che di sicuro non sarà passata inosservata sul photo sharing di Instagram ove vi sarà stata una pletora di Storie con funzione “Add Yours” per consentire agli utenti di esprimere il loro affetto per l’anima gemella, ma anche per amici e animali domestici. Dal celebre photo sharing di Menlo Park sono arrivate diverse novità per celebrare la ricorrenza di San Valentino.

La prima novità, un vero e proprio easter egg a sorpresa inserito dai programmatori di Instagram, prevede che l’utente possa elargire, solo per oggi, 14 Febbraio, delle quick reactions, o reazioni rapide, ad hoc: rispetto alle solite (lacrime di gioia, occhi a cuore, sorpresa, mani che battono, 100, party popper, fuoco o faccina che piange), per la speciale ricorrenza odierna si potranno usare anche le emoji dei due cuori, del cuore spezzato, della faccina sorridente con cuori, del cuore in fiamme e delle mani a cuore.

Il funzionamento è quello tipico delle altre quick reations: conferendole a una Storia, lo schermo sarà invaso da una ventina di emoji simili a quella selezionata che pioveranno da ogni dove mentre il destinatario riceverà una notifica in forma di “animazione carina nel thread della chat DM” (la messaggistica privata di Instagram). Inoltre, “dopo aver pubblicato una storia, vedrai un’animazione speciale per ogni reazione emoji che i tuoi follower inviano quando controlli chi ha visto la tua storia“.

Ovviamente, come spesso avviene per varie feste e ricorrenze, anche per San Valentino non mancheranno adesivi a tema da usarsi nelle Storie e sui video corti Reels. In più, Instagram ha fatto sapere un qualcosa che può tornare utile qualora si sia incontrato in giro una persona attraente e si voglia condividere il proprio contatto social, visto che è stato reso agli utenti più semplice il condividere il proprio profilo anche via Airdrop, link, messaggio testuale, o codice QR.