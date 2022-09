Instagram: bug Storie risolto per iOS, drammatico scarso successo dei Reels

Ascolta questo articolo

Si avvia verso un funesto week-end la settimana di Instagram che, pur avendo risolto un “bug” fastidioso in merito alle Storie su iOS, si trova a dover affrontare una situazione di scarso coinvolgimento verso i suoi Reels.

La prima novità di questo breve recap di fine settimana riguardante Instagram verte sulla risoluzione di un problema che ha tormentato per qualche tempo gli utenti di iOS intenti a consultare le Storie. Anche su iOS, il photo sharing di Menlo Park ha sempre rispettato le impostazioni audio del dispositivo in cui venivano riprodotte le Storie che, di conseguenza, risultavano mute nel caso l’iPhone fosse tenuto in modalità silenziosa: d’improvviso però, le cose sono cambiate, con Instagram che sovrascriveva le impostazioni audio del melafonino, e riproduceva sempre l’audio delle Storie, indipendentemente dal fatto che il device avesse l’audio disattivato.

In seguito alle lamentele degli utenti, per i quali forse la piattaforma voleva uniformare la situazione tra Reels e Storie, visto che i primi riproducono di default l’audio, è arrivato un aggiornamento di Instagram per iOS, che ha ricondotto alla “normalità” il comportamento dell’app che, ora, rispetta nuovamente le impostazioni audio dell’utente. Assieme all’aggiornamento, è arrivata anche una comunicazione ufficiale di Menlo Park che, nel confermare la risoluzione del problema con l’ultima versione dell’app scaricabile dall’App Store, ha imputato il problema, invece, a un bug di iOS.

Per un problema che si risolve, uno invece permane ed è quello riguardante l’effettivo (in) successo dei Reels. A fornire qualche delucidazione in merito è un articolo del Wall Street Journal che ha condiviso un report interno di Instagram, pubblicato il mese di Agosto col titolo di “Creators x Reels State of the Union 2022“.

Da tale memo si evince che, mentre su TikTok gli utenti passano complessivamente 197,8 milioni di ore ogni giorno a guardare i video corti, su Instagram gli utenti, tutti assieme, ogni giorno, passano solo 17,6 milioni di ore a guardare i Reels, praticamente meno di un decimo di quanto avviene presso il rivale di ByteDance (che, tra l’altro, potrebbe presentare un suo innovativo visore per la VR prima dell’Oculus Quest Pro di Meta). Un altro problema per i Reels è lo scarso coinvolgimento che si ha nei loro riguardi (la maggior parte dei Reels non ha coinvolgimento e quest’ultimo, per i Rulli che ce l’hanno, è calato del 13.6% rispetto alle 4 settimane precedenti), certo destato dal fatto che molti Reels sono riciclati (da TikTok, come la filigrana conferma), nonostante Instagram si batta da tempo contro tale prassi, ma anche dal fatto che “degli 11 milioni di creatori sulla piattaforma, solo il 20,7% circa pubblica post su Reels ogni mese“.

In merito, una portavoce di Meta è intervenuta parlando di dati in parte errati e comunque obsoleti che non rendono conto dei risultati promettenti che creatori e imprese, al netto del lavoro che ancora c’è da fare, stanno vedendo “poiché più persone guardano, creano e si connettono tramite Reels che mai“.