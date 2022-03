Instagram annuncia il Creator Lab per aiutare i creators e un’iniziativa per l’inclusività

Promesso che presto arriveranno gli NFT e che prima, però, si potrà beneficiare di nuovi strumenti di parental control, Instagram, ovviamente anche protagonista della consueta dose di indiscrezioni, ha comunicato due importanti iniziative, tra cui una per i Creators e una per le comunità emarginate.

La prima novità Instagram di questa coda settimanale si è sostanziata in un comunicato ufficiale della piattaforma, con la quale Menlo Park ha comunicato il varo, già accessibile (alla pagina web creators.instagram.com/lab), del Creator Lab, un hub in cui dei creators di successo spiegano, mediante brevi video, i processi chiave di pubblicazione, le migliori prassi da seguire per affermarsi, e molto altro.

Nello specifico, l’hub Creator Lab risulta suddiviso in varie sezioni, ognuna delle quali raggruppa consigli, ma anche risposte alle domande più popolari, su elementi come la sicurezza (es. che strumenti esistano su IG per combattere i troll online), la monetizzazione (le opzioni, in tal senso, sono sempre più numerose e raffinate, ma spesso meno note rispetto a quelle del popolare TikTok), la crescita del canale (come strategia e ottimizzazione), e la comprensione dei vari algoritmi in servizio sul photo-sharing in questione.

In passato, Instagram ha varato diverse iniziative in sostegno della comunità nera negli USA, basti pensare a #ShareBlackStories (per mettere in risalto i creativi neri e onorarne la comunità), o alle varie guide che aiutano le aziende nel mostrare sostegno allw black community locali.

Nello UK, un recente sondaggio ha rivelato come – ad esempio nel settore della musica – il 63% dei creatori neri di musica abbia patito discriminazioni nel settore musicale, mentre l’8.8% dei professionisti neri della musica abbia dovuto affrontare maggiori ostacoli nella corsa verso l’affermazione. Anche per risolvere problemi di questo genere, è ora nello UK che Instagram ha lanciato una nuova iniziativa d’inclusività, “Black Perspectives”, che mira a dare potere ai creativi di colore in settori come la musica, l’intrattenimento, i media, la musica, etc in modo che “ispirino la prossima generazione di utenti“. Nel dettaglio, l’iniziativa di cui sopra si esplicherà in 4 progetti, “ciascuno dei quali supporta i giovani creativi neri emergenti“.

Passando ai rumors, dal leaker Alessandro Paluzzi, si è appresa la notizia secondo cui Instagram stia lavorando a un sistema per consentire di offrire post esclusivi agli iscritti e, nel contempo, alla capacità offerta agli utenti di rispondere ai post degli autori.