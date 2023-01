Instagram: ammessi troppi video, in roll-out le foto dinamiche che diventano avatar

Ascolta questo articolo

Instagram, il noto social di photo sharing da tempo controllato da quella che ora è nota come Meta Platform Inc (ex Facebook), ha annunciato il varo di una simpatica novità riguardante gli avatar e, nel contempo, ammesso di aver accordato un’eccessiva preferenza ai video, all’insegna di una tendenza che, se anche si confermerà in futuro, di certo non vedrà sparire l’elemento nevralgico delle foto.

Nel corso della consueta sessione settimanale di domande e risposte con gli utenti della piattaforma, il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha ammesso (casomai ve ne fosse stato bisogno) che, nel 2022, vi è stato uno squilibrio tra foto e video, con la piattaforma che ha spinto molto su questi e sui Reels, a scapito delle foto, con somma preoccupazione di fotografi e di coloro che ricordano e rimpiangono l’Instagram delle origini.

Per tale motivo, spiega Mosseri, sono stati adottati dei correttivi che, a quanto pare, han dato i primi frutti: secondo alcune metriche interne, la frequenza con cui si attribuisce un like ai video rispetto alle foto, e la frequenza con cui si commenta un video rispetto a una foto ora più o meno sono pari e si equivalgono.

Mosseri si è anche pronunciato sul problema dei bot. Ad esempio, secondo BuzzFeed, vi è sempre stato (anche su TikTok) il problema dei sexbot, account falsi con foto di donne nude che linkano falsi siti porno creati a bella posta per carpire informazioni personali. Da qualche tempo però tali account automatizzati si sono evoluti e ora non si limitano a piazzare commenti, ma mettono anche like alle Storie. In merito alla piaga dello spam e dei bot più in generale, il manager ha ammesso che questo “è qualcosa che stiamo effettivamente esaminando attivamente e speriamo di migliorare nel corso dell’anno“.

Infine, una novità concreta varata con l’obiettivo di abituare gli utenti al Metaverso in cui saranno rappresentati da avatar. Nel caso specifico, la piattaforma ha annunciato su Twitter di aver implementato le foto dinamiche del profilo. Tali foto hanno una faccia rappresentata da una comune immagine ma, venendo toccati dall’utente, si girano palesando “l’altra faccia della medaglia“, rappresentata nel caso specifico da un avatar (twitter.com/i/status/1617941770754473984).