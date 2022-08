Instagram: al via i test per aiutare l’utente a controllare il proprio feed

Ascolta questo articolo

Instagram, ormai alle prese anche con il nuovo assalto di TikTok (che sta distribuendo la funzione per la condivisione nativa delle sue Storie sia su Facebook che appunto su IG), nelle scorse ore ha annunciato diverse novità per aiutare gli utenti a gestire quel che appare, o dovrebbe apparire, nei loro feed.

Innanzitutto, la piattaforma ha reso più semplice capire cosa facciano alcune funzioni ad hoc, precisando che con “Non interessato” si nasconde un certo contenuto dal feed che di simili ne vedrà suggeriti di meno in futuro, mentre con “Posticipa post suggeriti” si possono mettere in stand-by per 30 giorni i post suggeriti, e con l’impostazione “Regola il controllo dei contenuti sensibili” è possibile stabilire che tipologia di post si voglia vedere con meno frequenza.

Oltre a ciò, nel ricordare le possibilità attuali di intervento sul feed, Instagram ha fatto riferimento alla facoltà, dal logo in alto a sinistra, di poter passare tra le schede “Seguiti” (solo post di chi si si segue, in ordine cronologico) o “Preferiti” (post di chi si inserisce tra i preferiti, visualizzati con più frequenza e in cima).

A parte ciò, attraverso lo stesso post pubblicato nel suo blog ufficiale, la piattaforma di photo-sharing Instagram ha reso noto, ed è questa la vera novità, d’aver avviato due test per aiutare “gestire i contenuti indesiderati“. Il primo esperimento permetterà di contrassegnare più post come “Non interessato” o “Contenuto sensibile“: nello specifico, per fare ciò basterà portarsi in Esplora e, prima di selezionare i contenuti, toccare, in alto a destra, il pulsante di filtraggio.

La seconda funzionalità attualmente in test metterà a disposizione un campo di testo nel quale l’utente potrà letteralmente dire a Netflix di interrompere la visualizzazione di post basati su specifiche emoji, frasi, parole, e hashtag (che andranno elencati debitamente separati da virgole).