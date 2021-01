Huawei Books: ufficiale lo store per ebook e audiolibri in collaborazione con Mondadori

Nel mentre arrivano le smentite ufficiali alle voci secondo cui Huawei potrebbe scorporare anche le serie Mate e P, come già fatto col brand Honor, quale exit strategy per aggirare il ban USA, il brand cinese ha notificato l’arrivo in Italia, in collaborazione con Mondadori, dell’app Huawei Books, rintracciabile dal widget Huawei Petal Search o scaricabile direttamente sull’App Gallery dei dispositivi Huawei (a base Huawei Mobile Services).

Huawei Book si presenta con due sezioni. La prima, Read, permette sia di leggere i libri che già si possiede, che di organizzare nella Libreria personale quelli acquistati dal BookStore: quest’ultimo mette a disposizione oltre 20mila libri, classici, best seller, nazionali e mondiali, tratti dalle case editrici che fanno riferimento a Mondadori (Rizzoli, Sperling & Kupfer, Einaudi, Piemme, etc), con facoltà di provarne gratis il 10% prima di procedere all’acquisto/download.

La presenza di un ereader in-app permette di tener traccia dei progressi della lettura, di prendere appunti ai lati di un testo, di evidenziare parole o frasi, di migliorare la leggibilità intervenendo su sfondo, font, contenimento della luce blu (modalità notturna) e regolazione automatica della luminosità. Onde agevolare chi ama intrattenersi con un buon libro mentre guida, o in modalità hands free, interviene la funzione Text-to-speech, che legge il testo scelto, trasformandolo in un audiolibro.

Gli ebook letti sono i protagonisti anche della sezione Listen: quest’ultima mette a disposizione diversi libri (es. Riccardo Mei che legge “I pilastri della terra” di Ken Follett), anche per i più piccoli (tra cui le Storie della buonanotte per bambine ribelli declamate da Littizzetto, Cortellesi, Turci), letti da personaggi dello spettacolo, attori, e scrittori. L’elemento centrale dell’app Huawei Books sarà rappresentato dal Profilo che, oltre a ricordare le promozioni attive, sincronizzerà i contenuti via cloud, e metterà a disposizione le impostazioni per gestire l’account del lettore.

Mondadori e Huawei, infine, ricordano come durante l’anno sarà possibile approfittare di promo e scontistica su ebook e audiolibri, o sfruttare i coupon vinti dal concorso Lucky Draw, in auge dal 28 Gennaio al 18 Febbraio, che permetterà di vincere anche buoni per Huawei Video, gli auricolari Huawei FreeBuds Pro e i top gamma telefonici Huawei Mate 40 Pro.