Grandi novità per Google Meet e Google Messaggi

Google, il colosso delle ricerche online, è da tempo attivo anche nel ramo della comunicazione, con diverse app per le videochiamate o la messaggistica. Proprio queste ultime, ovvero Google Meet e Google Messaggi, hanno appena ricevuto interessanti implementazioni.

La prima novità in ottica comunicazione googleiana riguarda Google Meet. Rispettando una promessa fatta diversi mesi fa, a Ottobre, Google ha annunciato, a far data dal 26 Gennaio, con 15 giorni necessari a raggiungere tutti gli utenti, l‘interoperabilità tra la sua piattaforma Google Meet e Zoom, per coloro che usano più piattaforme, in un contesto di lavoro ibrido, per gestire le loro riunioni e videoconferenze. Nello specifico, la interazione bidirezionale in questione avverrà senza costi aggiuntivi (un po’ come già avvenuto in occasione della collaborazione tra Meet e con Cisco Webex) e supporterà le principali funzionalità di base di ambedue le piattaforme.

In conseguenza di ciò, si potrà contare su funzioni come gli ingressi programmati, gli inviti codice o link, e altre funzioni fondamentali come l’appuntamento in agenda. Quando si userà l’hardware di Meet per partecipare alle stanze di Zoom (previo software aggiornato), o da queste ultime si accederà alle riunioni di Meet, però, non sarà però possibile usare funzioni come il dual screen e i sondaggi.

Attualmente, anche Google Messaggi sta cambiando molto, basti pensare ai nuovi indicatori di consegna e all’estensione della crittografia end-to-end a chat di gruppo sino a 100 partecipanti contro i 21 supportati in precedenza. Secondo Mishaal Rahman di Esper e l’utente u/seeareeff di Reddit, Google sta lavorando a un’impostazione relativa al profilo, che permetterà, usando la mail, di creare un profilo con il nome e dove caricare una foto.

Ci saranno probabilmente anche le impostazioni di visibilità per la privacy, tal che settando “pubblico” tutti, anche coloro ai quali si risponde, potranno vedere i dettagli del profilo dell’utente. Di sicuro, non mancheranno le impostazioni per le notifiche, ad esempio per ricevere un avviso “quando vengono trovati nuovi contatti”, o allorché un proprio contatto cambi nome o il numero associato. Al momento, però, è difficile ipotizzare in concreto come potrebbe funzionare tale impostazione visto che, pur comparsa a qualche utente, al momento non funziona.