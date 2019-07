Google Maps: in arrivo mediante aggionamento le liste pienamente personalizzabili

Google Maps, in questo periodo, sta conoscendo uno sviluppo funzionale che, a memoria d’uomo, mai s’era registrato prima, basti pensare alla segnalazione degli sconti nei ristoranti vicini, all’evidenziazione dei servizi di bike sharing o di toilette pubbliche vicini alla propria posizione, ed ai bonus ottenibili in qualità di Guide Locali nel condividere pubblicamente le proprie liste di luoghi.

Proprio la feature delle liste, raggruppate nella sezione “I tuoi luoghi” dell’applicazione per smartphone, sta ricevendo in queste ore, mediante un aggiornamento da server remoto, una serie di utili funzionalità che, entro i prossimi giorni, dovrebbero essere a disposizione di tutti.

Arrivo delle note negli elenchi

Innanzitutto, si parte da una feature non del tutto inedita, rappresentata dalle note attribuibili ai segnaposti che si vorrà includere in una lista (es. dei luoghi visitati, da visitare, che si segue in quanto interessanti, salvati, etichettati): in precedenza, per inserire una nota di corredo che ricordasse il perché dell’inserimento di un luogo, occorreva modificare la lista e, tra l’altro, le note inserite risultavano fruibili solo mentre, facendo tutto ciò, si scorreva il summenzionato elenco.

Ora, la feature è stata portata allo scoperto: quando si procede ad segnare un posto in particolare, il sistema di Google Maps in prima battuta chiederà in quale elenco si desideri inserirlo e, in seguito, procederà a domandare se si voglia redigere una nota che – visibile nell’elenco dei posti – potrà in ogni caso essere modificata e aggiornata in un secondo tempo (magari a visita conclusa).

Riordino degli elenchi

La seconda novità emersa in relazione agli elenchi nelle Google Maps riguarda l’ordine secondo il quale le località si succedono: con la nuova feature, i segnaposti, prima costretti a susseguirsi secondo l’ordine di inserimento, ora potranno essere riorganizzati a piacere, ad esempio per rispecchiare una classifica d’importanza degli stessi, la distanza delle singole tappe dalla propria posizione, o l’effettiva sequenza delle medesime all’interno di un percorso.

Il tutto, con pochi e semplici step che, entrati in un elenco, richiedono semplicemente di tippare la voce “Modifica” e, in seguito, d’avvalersi dell’opzione “Personalizza l’ordine dell’elenco”.

Copertine dei luoghi negli elenchi

Un’ultima novità che sembra essere stata portata alla luce, magari rispetto a un passato in cui non era molto evidente, è quella delle foto copertina personalizzabili per i singoli luoghi: con l’aggiornamento in corso, non ci si dovrà più accontentare della foto scelta di default da Google a simboleggiare un dato posto ma, onde ricordare ancor di più perché si intenda visitarlo, l’utente potrà selezionarne una a piacere, come copertina, dall’elenco di tutte le foto caricate in merito.