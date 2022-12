Google Foto: ufficiali nuovi layout collage per celebrare il Capodanno

Ascolta questo articolo

Con l’arrivo delle feste natalizie, un po’ tutti i servizi mettono a disposizione modi per celebrare sia il vecchio che il nuovo anno e il clima di convivialità che connota questo periodo: Spotify e YouTube si sono organizzate con i classici recap annuali, e Mountain View ha diramato una serie di aggiornamenti, uno dei quali merita particolare attenzione visto che riguarda il noto servizio di organizzazione e backup cloud Google Foto.

Nelle scorse ore, Google ha condiviso un post nel quale ha ricordato che, da qualche tempo, è a disposizione in Google Foto un nuovo editor per i collage, mix di foto in cui gli spazi altrimenti bianchi son colorati attraverso un tema, colorato e disegnato, spesso messo a disposizione da rinomati artisti mondiali. In tal modo, è possibile raggruppare alcune foto, e impreziosire l’ensemble graficamente, prima di procedere al condividere il risultato finale con amici e parenti.

Nel caso specifico, Google Foto ha ricevuto nuovi layout per i collage, adatti alle feste: alcuni sono messi a disposizione da DABSMYLA, una coppia, marito e moglie, di artisti australiani che, con la loro arte, ha voluto rendere il “senso di festa e gioia“. Anche Yao Cheng Design, un acquarellista con base in Ohio, USA, si è impegnato nel fornire layout per questo periodo, e ha sintetizzato il senso di festa reso dalla magia dei “dei fuochi d’artificio di Capodanno“.

Coloro che festeggiano il Capodanno lunare, tra non molto, potranno contare su un nuovo layout di Cheng che, nel presentare il proprio lavoro, si è rifatto alla sua infanzia in Cina quando, festeggiando con la famiglia tale ricorrenza, sentiva il suono delle risate, vedeva ovunque lanterne rosse attorno a sé, e percepiva il profumo caldo e delizioso del cibo: tutte sensazioni che ha inteso riversare nel suo prossimo layout a disposizione degli utenti di Google Foto.

Per usare i nuovi layout, basta avviare Google Foto, portarsi nella scheda Raccolta la cui scorciatoia si trova in basso a destra. Qui, in alto si troverà il pulsante “Utilità” che, nel mezzo, nell’ambito delle opzioni di creazione, reca proprio il riferimento ai Collage. Arrivati a questi punto, si dovranno scegliere tra le due e le sei foto e, in basso, si accederà ai nuovi layout menzionati, nel carosello che ne elenca anche di altri artisti.