Spotify divulga la raccolta di fine anno Wrapped 2022

In questa fase dell’anno un po’ tutte le grandi piattaforme stanno condividendo le proprie classiche di ascolto e, per tale motivo, dopo Apple e YouTube, anche Spotify è tornata alla “normalità”, pubblicando il suo atteso Wrapped 2022.

Il riepilogo audio per l’anno che si avvia a concludersi si ottiene nell’app Spotify per Android e iOS dalla versione 8.7.78 in poi: all’apertura dell’app si noterà un pop-up in merito, che porterà alla pagina delle statistiche. Qui, l’utente potrà constatare i generi più ascoltati in generale e quelli, con annessi stati d’animo, più ascoltati di mattina, di pomeriggio e di sera. Non mancherà l’elenco dei 5 brani più ascoltati, e la menzione di quello più sentito in assoluto: chi volesse scoprire nuova musica e appropriarsene, metaforicamente, troverà una playlist dei 100 brani più ascoltati, con possibilità d’importarla nella propria libreria.

Sempre nel Wrapped 2022 ci sono i minuti totali d’ascolto, cioè il tempo che si è passato nell’app, con il paragone in termini di percentuale con quanto fatto dagli altri ascoltatori italiani: sarà anche possibile scoprire quanti artisti si sono ascoltati, e quello più ascoltato “con minutaggio e percentuale rapportata agli ascoltatori“.

Con tanto di copertina dedicata, Wrapped 2022 permetterà di tornare sugli artisti più ascoltati nella top five: quest’anno, poi, arriva anche la possibilità di scoprire la propria “personalità musicale” desunta in base a come e quando si è ascoltato la musica: la carrellata si conclude con una copertina in stile magazine, comprensiva delle immagini dei 5 artisti, elencati anche in ordine di ascolto con una piccola classifica, preferiti dall’utente.

Le varie cards offerte dal riepilogo Wrapped 2022 di Spotify potranno naturalmente essere condivise, sia in messaggistica, per esempio su Line e WhatsApp, ma anche sui social, tra cui Snapchat e Instagram, con la precisazione, però, che le animazioni delle cards andranno perse al momento della condivisione, che risulterà essere solamente statica.