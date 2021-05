Google Foto: novità in roll-out ed evoluzioni future dal Google I/O 2021

Oltre a Google Maps, la giornata d’apertura dell’evento Google I/O 2021 si è focalizzata anche su un’altra piattaforma molto popolare di Mountain View, Google Foto che, accreditata di diverse prossime evoluzioni, nel frattempo ha iniziato a implementare i filtri di ricerca per i contenuti.

Già da tempo, Google Foto è consapevole che vi siano momenti o persone che si preferisce non ricordare e, a tal proposito, mette a disposizione strumenti per nasconderli: nelle intenzioni della società, gli utenti saranno agevolati nel reperire i comandi ad hoc senza doversi barcamenare tra le impostazioni. In base ai momenti sarà possibile rinominare o rimuovere una foto da un ricordo, e fare lo stesso col momento saliente di un viaggio.

Spesso, nel tentar di cogliere il momento perfetto di un evento, se ne scattano diverse foto: Google via image computing coglierà tale occasione per generare dei frame intermedi simulati, in modo da ottenere delle foto in movimento, per l’occasione chiamate “Cinematic Moments“: il machine learning correrà in aiuto dei Ricordi, consentendo di raggruppare più elementi multimediali in blocchi tematici, mettendo a disposizione il riconoscimento di oggetti, colori, e forme.

Non mancherà, inizialmente sugli smartphone Pixel di Google, ma via via nel corso del 2021 anche sui device di altri brand, la possibilità di celare talune foto o video all’attenzione di occhi indiscreti, creando delle Locked Folders, delle cartelle lucchettate, il cui accesso sarà presieduto da passcode o dall’autenticazione biometrica.

Infine, mettendo a regime quanto scoperto ad Aprile dalla leaker Jane Manchun Wong, Google ha già iniziato a distribuire, tramite una progressiva attivazione da server remoto per gli utenti Android, una funzione di ricerca per filtri che consenta di reperire quello che si è stoccato nello spazio online di Google Foto senza dover ricorrere a lunghe query testuali, semplicemente pinnando in alto dei filtri, che possono riguardare alcune tipologie di contenuto (10 predefinite, come Preferiti, Animazioni, Selfie, Video, Foto in Movimento, Collage, Screenshot, Archivio, Creazioni, Movies) o, addirittura, specifiche persone.