Google annuncia nuove scorciatoie per Chrome per Cronologia, Schede e Preferiti

Dopo aver annunciato novità per YouTube, Desktop Search, Traduttore, Google Foto, Google è tornata a occuparsi anche del suo celeberrimo browser Chrome, presente sulle principali piattaforme operative, attrezzandolo con delle scorciatoie che semplificano non di poco le attività di ricerca dell’utente.

Secondo quanto reso noto da Mountain View, Chrome tenderà a comportarsi come alcuni browser di nuova generazione, tipo Sigma OS o Ark, che lasciano agli utenti il tenere attive in background tutte le schede che preferiscono, offrendo poi loro un rapido accesso alle medesime (via scorciatoie da tastiera o barra di ricerca). Nello specifico, ciò avverrà tramite l’introduzione di un’apposita scorciatoia, @schede, da inserire nella barra di ricerca.

Inserita la @ nella search bar di Chrome, si aprirà una tendina verso il basso con anche la voce Schede e un form di ricerca (“Ricerca su schede”) che, in sostanza, fa la stessa cosa che è già possibile fare intervenendo sulla freccina verso il basso in alto a destra nel browser, o tenendo premuto Maiusc + Cmd (su macOS) o CTRL (su Windows) + A sulla tastiera. Da notare che, nel caso si cerchi di aprire una scheda già aperta, la barra degli indirizzi farà presente la cosa mostrando il pulsante “Passa”, che porterà direttamente alla scheda in questione.

Nell’occasione, Google ha reso noto d’aver introdotto altre due scorciatoie precedute dalla chiocciolina @, che fanno per la cronologia e per i preferiti quel che @schede fa per le tabs: si tratta delle scorciatoie @cronologia e @preferiti.

Nella fattispecie, digitando la @ nella barra degli indirizzi, apparirà nella tendina la voce Cronologia con il relativo “Cerca su Cronologia” e, a quel punto, si potrà cercare un sito tra quelli visitati. Nel caso invece si voglia cercare tra i bookmarks, digitata la @ occorrerà soffermarsi su Preferiti e poi su “Cerca su Preferiti”: a questo punto, come nei casi precedenti, l’utente verrà riportato sulla barra degli indirizzi, pronto per eseguire una ricerca che, in questa fattispecie, si espleterà tra i propri preferiti.