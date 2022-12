Google Foto: in test il pulsante che attua la ricerca inversa per volti

Ascolta questo articolo

Google Foto è uno dei servizi più apprezzati dagli utenti, anche da diverso tempo non offre più il backup illimitato per le foto dell’utente. Le sue funzionalità di categorizzazione, e quelle creative, continuano ad attirare le attenzioni dell’utenza che, in futuro, potrebbe far conto anche su un’ulteriore miglioria.

Come noto, Google Foto integra l’esperienza AI di Lens: in pratica, nella barra in basso alle foto, accanto alle voci relative alla modifica, alla condivisione, e all’eliminazione delle foto, vi è l’opzione Lens, rappresentata iconicamente da 4 angoli e un cerchietto nel mezzo: intervenendo su questa scorciatoia, si può ottenere la traduzione di un testo presente nell’immagine, la ricerca di capi di abbigliamento simili a quelli presenti nello scatto, la ricerca di immagini simili nel web, il riconoscimento di una pianta o fiore, etc.

Secondo quanto rendicontano le testate Android Police e Android Authority, nelle scorse ore ad alcuni utenti di Google Foto, l’icona di Lens è stata sostituita da una di Ricerca: toccando tale icona, nel caso vi sia una foto con un volto, verranno segnalate altre foto con lo stesso volto, all’insegna di una ricerca inversa per immagini, ottemperando in sostanza a quello che già si può ottenere ricorrendo al menu dei 3 puntini posti in alto a destra o scorrendo verso l’alto.

Ovviamente, il comando della Ricerca non sostituisce l’esperienza di Lens, ancora presente. Nello specifico, nel caso della foto con un volto, basterà toccare in qualsiasi altro punto della foto lontano dal viso, perché Lens fornisca informazioni e spunti su ciò che si trova in quel dato punto.

A quanto pare, come accennato, quella in questione è un’implementazione ancora poco diffusa, limitata un ristretto numero di utenti, evidentemente coinvolti in un test: nel caso quest’ultimo dia buoni riscontri, è probabile che l’implementazione venga messa a regime, finendo in dote a tutti, col beneficio che con una sola icona si avrà accesso sia a una funzione di ricerche che alla tradizionale esperienza di Lens cui siamo abituati.