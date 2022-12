Google: novità per Ricerca Desktop, Traduttore e YouTube

Ascolta questo articolo

Google, il colosso hi-tech che ha appena messo mano a Google Foto, evidentemente sta ritoccando un po’ tutti i suoi servizi, visto che ha annunciato novità anche per Traduttore, Ricerca Desktop e YouTube.

La prima novità targata Google, comunicata ufficialmente su Twitter, riguarda la ricerca su Desktop con l’implementazione di una sorta di ricerca continua che ricorda quanto avviene lato mobile, e soprattutto sui social come Twitter e Facebook, ove non esiste la suddivisione in pagine e i post si caricano man mano che si effettua lo scrolling. Nel caso specifico, Google, partendo dagli USA e per i risultati in lingua inglese, ha previsto di accorpare in 1 le prime 6 pagine (la ricerca prosegue poi con “vedi altro”): in questo modo, gli utenti che di solito si fermano alle prime 4 pagine scorreranno più collegamenti, avendo un accesso più complessivo alle informazioni.

A livello di marketing, tale novità impatterà nel senso che non sarà più importante lottare per apparire nella prima pagina, visto che sarà più rilevante apparire tra i primi risultati.

Google Traduttore da tempo integra una fotocamera in-app che, inquadrato un testo, lo traduce. Visto che, però Lens ha più potenzialità, tra cui anche il riconoscere il testo per copiarlo, Mountain View ha integrato Lens nel Traduttore, per iOS e Android, anche se per ora con un’interfaccia che si occupa della sola traduzione. Ricorrendo all’icona della fotocamera di Traduttore, sarà possibile impostare la lingua di traduzione di partenza, nel caso non avvenga il riconoscimento automatico, e quella di destinazione: il testo, tradotto senza premere il pulsante di scatto, viene sovrapposto all’originale in riquadri colorati. Più avanti, a quanto pare, vi sarà una miglioria col testo tradotto che apparirà nel medesimo stile di quello originale.

Anche YouTube, come spiega la sua pagina di supporto ha ricevuto una piccola miglioria. Nello specifico, prendendo spunto da Twitch, sono arrivate le emote, delle emoticons, vivaci e per ora incentrate di giochi (in seguito vi sarà un ampliamento delle stesse), create da artisti come Abelle Hayford, Yujin Won, Guy Field, che possono essere usate nelle chat live e nei commenti, per farsi notare. Tali emote, accessibili dal selettore delle emoji di YouTube, poste sotto quelle personalizzate offerte dai Canali, hanno un nome specifico, il che ne consentirà l’inserimento via completamento automatico (scrivendo una parola della loro descrizione, apparirà l’emote cercata).