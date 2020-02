Facebook, Instagram, Snapchat: ecco il valzer delle novità creative

Avvio di weekend decisamente creativo per Facebook Inc e Snap Inc che, a stretto giro di poche ore l’una dall’altra, hanno annunciato diverse novità (in prospettiva o già implementate) per arricchire e gestire le proprie creazioni sulle piattaforme Instagram, Facebook, e Snapchat: ecco di cosa si tratta.

Non più di qualche giorno fa, è emerso come Instagram stia lavorando a un sistema per consentire di rispondere agli altrui messaggi quotandoli: secondo diverse fonti hi-tech, però, quella in questione non sarebbe l’unica feature alla quale Menlo Park starebbe lavorando per il proprio ambiente di photo-sharing.

A quanto pare, infatti, i tecnici del CEO Adam Mosseri stanno sperimentando l’applicazione di nickname (visibili solo dagli ideatori degli stessi) ai contatti, settabili tra le voci del profilo degli stessi, in modo da potersene poi avvalere in sede di notifica, o nelle conversazioni private: in queste ultime, note anche come Direct Messages, dovrebbe – poi – comparire una nuova animazione apponendo un like a un altrui video (e foto).

I comandi attivi nel corso delle videochiamate subiranno un restyling e, sempre in tema di multimedialità, tutte le foto scattate dalla fotocamera in-app saranno conservate per 7 giorni, in modo da poterle ripescare se scartate per errore, per poterle salvare, editare, condividere, o semplicemente cancellare in modo definitivo: la feature Reel, attualmente in test per la creazione di video da 15 secondi con musica al seguito, potrebbe fare la sua comparsa su Instagram sotto forma di feature “trim” cui spetterebbe il compito di tagliere e condividere solo i 15 secondi più divertenti di un video. Ai creators più impegnati, infine, potrebbe tornare utile il progetto di conservare, anche in questo caso per una settimana, la lista di coloro che hanno visto le rispettive Storie.

Sempre in ambito creativo, Menlo Park ha annunciato il rilascio, per Android e iOS, dell’app gratuita “Creator Studio” che, mutuando quasi tutte le funzioni della controparte web based, permetterà di gestire e monitorare i contenuti sulle proprie Pagine Facebook, potendo modificare o cancellare i post, analizzarne il coinvolgimento generato sugli utenti, replicare ai relativi commenti, senza dimenticare la possibilità di rispondere ai messaggi privati. Col passare del tempo, è stato assicurato, l’app – aggiornandosi – andrà a guadagnare le restanti feature che, al momento, le mancano.

Dalla rivale Snap Inc, infine, arrivano su Snapchat nuovi filtri AR basati sul tool Lens Studio, che permettono (una che volta che la AI abbia identificato la geometria e la struttura di una superficie) di sostituire un pavimento (con migliori risultati all’aperto che negli ambienti interni troppo misti e complessi) con una superficie d’acqua, condita dai riflessi degli edifici circostanti, o con una distesa lavica, contrassegnata da lapilli, fumo, e foschia atti a coprire i bordi dell’effetto. In ambedue i casi, è presente un triangolo stradale giallo a mo’ di avvertimento.