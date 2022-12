Facebook chiude due servizi: ecco quali sono e quando ciò accadrà

Ascolta questo articolo

Ormai sono tanti i servizi hi-tech che, nel rivedere le proprie spese, operano tagli, se non del personale, come nel caso di Twitter, almeno per quel che riguarda i contenuti, come Spotify, o i servizi offerti: è questo il caso di Facebook, che ha iniziato le potature annunciando l’addio a due piccoli e quasi ignoti servizi.

La prima novità relativa a Facebook riguarda il servizio “Facebook Jobs“. Nel 2017, il social il blu lanciò il suo guanto di sfida al microsoftiano Linkedin, attraverso appunto Facebook Jobs, che permetteva, ai partner che usavano le API di Facebook Jobs, di inserire gratuitamente le loro offerte di lavoro in quest’area specializzata del social: il progetto esordì in USA e Canada e, poi, un anno dopo, venne portato in altri 40 mercati.

Nel Febbraio del 2021, però, Facebook Jobs venne di nuovo ridimensionato ai paesi d’esordio, e chiuso in tutti gli altri e, in seguito, venne rimossa l’operatività del framework in menzionato.

Ormai diventato uno “zombie”, il servizio sarà chiuso ufficialmente il 22 Febbraio 2023, come reso noto da una notifica che sta apparendo a diversi utenti che, nel cliccare sulla stessa, sono stati informati del fatto che, a far data da quel giorno, Facebook Jobs non sarà più disponibile, sul sito mobile o desktop del social, e nell’app, né per i datori di lavoro e né per i candidati. Di conseguenza, rivolgendosi alla pagina facebook.com/help/1700142396915814, sarà possibile scaricarsi i contenuti condivisi nell’ambito del servizio in questione.

Di recente Meta ha annunciato la rifocalizzazione del team sperimentale NPE, che aveva creato 14 mini-app per Facebook, su altri obiettivi. Le sue app sono state via via chiuse e, nelle scorse ore, un analogo destino è toccato all’anti Cameo, Super, nata nel 2020 con i creators e gli influencers che potevano creare eventi a più livelli, per aderire ai quali i fan erano disposti a pagare (potendo anche comprare o lasciare mance durante lo stream). Nel caso specifico, Facebook ha cominciato ad avvertire gli iscritti a Super del fatto che tale piattaforma sarà chiusa il 15 Febbraio 2023.