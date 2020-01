Byte: ufficiale l’applicazione anti TikTok per creare mini video creativi

Era il 2017 quando Vine, l’app per creare miniclip in loop acquistata in seguito da Twitter, chiuse i battenti, nel corso di alcune riorganizzazioni interne che coinvolsero la celebre piattaforma del microblog azzurro: il co-fondatore del progetto, Dom Hofmann, non si diede per vinto e, un anno dopo, annunciò la versione sperimentale di un’applicazione simile, battezzata Byte, che – oggi – ha appena fatto il suo esordio negli app store di iOS e Android.

Byte permette la creazione di video da 6.5 secondi, attingendo – dopo le opportune autorizzazioni concesse – alla galleria dello smartphone, o eseguendo delle riprese sul momento: ad oggi, non esistono effetti di transizione, o filtri AR, e l’editor si limita a ritagliare l’inizio e la fine di un filmato, in termini di fotogrammi, affinché rientri nel range temporale massimo.

In futuro, però, l’applicazione punta a solleticare i creators dell’annessa community attraverso un sistema di monetizzazione (la cui mancanza sta portando al declino la instagrammiana IGTV) che, a quanto trapela su Hindustan Times, dovrebbe prevedere una “quota di compartecipazione delle entrate” in cui, inizialmente, Byte Inc integrerebbe il dovuto con parte dei “propri fondi“.

All’apertura dell’app, l’utente viene attualmente accolto da una schermata con, in basso, una barra di navigazione. Il tasto centrale porta alla realizzazione dei contenuti, nelle modalità summenzionate, mentre a destra si nota prima il pulsante delle Attività dell’utente e, poi, l’icona del Profilo: attraverso quest’ultima, si possono vedere i Bytes creati, quelli altrui ricondivisi o likkati, altre statistiche, ed accedere alle impostazioni, da cui settare la qualità dei video girati (smart, best, low).

Non manca, ovviamente, il Feed centrale (icona della casa), a scorrimento verticale su schermo intero, mentre la scoperta dei nuovi contenuti passa per la sezione Ricerca (icona della lente, in basso a sinistra) che, nello specifico, contiene il form per la ricerca testuale dei contenti, oltre a varie raccolte, tra cui Your Mix, Popular Now (i trend della community), Latest (gli ultimi caricamenti), e categorie, come Comedy, Pets, Animation, Art, Sport, Fitness, Food, Music, Style, etc.