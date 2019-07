Bancomat Pay: ufficiale l’applicazione per pagare e scambiare denaro via smartphone

A distanza di diversi mesi dall’annuncio ufficiale, avvenuto in quel di Gennaio, la rivoluzione dei pagamenti è finalmente partita anche in Italia e, in attesa di Libra o del micropagamenti di WhatsApp, si è tradotta nella messa a disposizione, via Play Store di Android o App Store di iOS, dell’applicazione “Bancomat Pay”.

Tale applicazione, ufficiale in quanto sviluppata per conto di BANCOMAT S.p.A, ha esordito qualche giorno fa con la release 1.0.5, pesante appena 21 MB, dopo aver concesso alcune autorizzazioni (tra cui quelle per la fotocamera e la consultazione della rubrica contatti), potrà essere usata per scambiare denaro con gli amici, magari per ripartire le spese di una cena insieme, o di una vacanza collettiva, ma anche per saldare le pendenze con la pubblica amministrazione centrale o locale (interfacciandosi con PagoPA), o per pagare gli acquisti, tanto negli e-commerce quanto nei negozi fisici.

Il funzionamento di Bancomat Pay è molto semplice: nello scambiare denaro con i propri contatti, occorrerà far riferimento al numero di telefono del destinatario (purché abbia aderito a Bancomat Pay): mediante quest’ultimo, si trasferiranno delle somme con la stessa semplicità con cui si inviano gli SMS mentre, dovendo ricevere un pagamento, basterà spedire a terzi una notifica che, accettata, sbloccherà l’instradamento della cifra richiesta.

Nel caso dei pagamenti nei negozi fisici, l’utente – sul cui smartphone sia installata Bancomat Pay – non dovrà far altro che accettare la notifica di pagamento giuntagli dal POS via NFC, o inquadrare con la fotocamera in-app il codice QR generato dalla cassa: nell’eventualità, infine, che si stia operando un pagamento presso uno store online, all’app verrà richiesto di inserire il numero di telefono del pagante.

Attualmente, avviandola, risulta già compatibile con un paio di banche, come il Monte Paschi di Siena, e Sparkasse / Cassa di risparmio mentre, per le altre banche, il cui elenco è menzionato all’interno dell’app, è possibile sfruttare le feature di Bancomat Pay tramite le relative app di home banking.