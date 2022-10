Android 13 Go Edition ufficiale: ecco la nuova versione alleggerita del robottino verde

Ascolta questo articolo

Ben 5 anni fa, Google lanciò Android Go Edition per supportare gli smartphone datati o con specifiche limitate: il progetto ha avuto successo, tanto che oggi ci sono 250 milioni di dispositivi su cui il sistema operativo alleggerito è installato, con le sue app in versione Go e, solo negli ultimi 12 mesi, quasi 180 milioni di persone si sono collegate online con device Go Edition based.

Per servire questa platea di utenza in crescita è stato annunciato Android 13 Go Edition, che arriverà concretamente sul campo dal 2023, con una certa gradualità all’aggiornamento da parte dei dispositivi idonei: in termini di requisiti, il nuovo sistema operativo light di Android richiederà 16 GB per quello che riguarda lo storage e almeno 2 GB per la RAM, praticamente il doppio di quanto richiesto da Android 11 e 12 in versione Go Edition.

Improntato a concetti come la personalizzazione, l’usabilità, e l’affidabilità, Android 13 Go Edition supporterà il principio di design Material You nato con Android 12 e, quindi, in base alle tonalità nell’immagine di sfondo, consentirà di comporre un tema scegliendo tra 4 schemi di colore, in modo da ottenere “un’unità cromatica di tutte le sezioni“.

In tema di sicurezza, l’impiego dei Play System Updates farà sì che il dispositivo possa ricevere aggiornamenti critici di sicurezza, in merito ai servizi del cuore “Google System”, senza che sia necessario attendere un aggiornamento (anche mangia-spazio) del firmware intero. Non meno importante sarà il poter gestire in modo avanzato le autorizzazioni di notifica. Su Android 13 Go Edition arriva anche Discover, la funzione che, trascinato verso destra lo schermo sulla schermata iniziale, scopre un feed di contenuti e notizie personalizzate per l’utente dall’intelligenza artificiale.

Dulcis in fundo, direttamente dalla versione standard di Android 13, sui device datati arriva anche l’utilissima possibilità di cambiare le impostazioni di lingua per ogni singola app.