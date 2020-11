Amazon: ufficiali i Channels in Prime Video, e Game On per le clip videoludiche

Impegnata con gli ultimi ritocchi in vista del Black Friday e del Cyber Monday, ma anche con le iniziative per gli acquisti natalizi, Amazon non ha comunque dimenticato d’esser diventata più di un semplice e-commerce, come confermato dal varo di una nuova iniziativa in ambito gaming, e con l’arrivo anche in Italia di una nuova opzione in ambito streaming online.

Dopo aver esordito nel mondo del gaming online attraverso “Luna“, attualmente sottoscrivibile negli USA per 5.99 dollari al mese in accesso anticipato, Amazon ha ufficializzato sempre oltreoceano, per ora solo su Android, il nuovo servizio “GameOn” (gameon.amazon.com/): quest’ultimo permette di registrare brevi clip, da 30 secondi a 5 minuti, del proprio videogame preferito, tratto da una libreria di oltre 1.000 giochi (es. Final Fantasy Brave Exvius, Angry Birds, PUBG Mobile, Angry Birds 2) messi a disposizione da importanti gaming house (tra cui Tencent Games, Rovio, e Square Enix).

La registrazione, che può anche essere attivata (Recall) per riprendere gli ultimi momenti di un gioco, in modo da non saturare lo storage locale, sarà addizionabile con didascalie o selfie, e condivisibile con la community di GameOn, o con gli amici via link su DM di Instagram, Discord, iMessage, WhatsApp, Reddit, Facebook, Snapchat, etc. Nella piattaforma GameOn sono anche previste delle sfide settimanali (es. vincere a una partita di PUBG Mobile in cui l’intero perimetro sta sullo schermo di uno smartphone) col trionfatore che, decretato in base alla clip che avrà ricevuto più voti, conseguirà un particolare badge nella classifica generale.

Infine, il colosso dell’e-commerce di Seattle ha anche annunciato l’arrivo in Italia del servizio Prime Video Channels, accessibile via smartphone e tablet Android/iOS, mediante Fire TV Stick o Fire TV, e via smart TV compatibili, in quanto integrato in Prime Video.

Il nuovo servizio Prime Video Channels, corredato di un semplificato sistema di ricerca e di watchlist, permetterà – dopo un mese di prova gratuita (disdettabile in ogni istante, con uno sconto sull’abbonamento se un amico di iscriverà al servizio su nostro consiglio) – di godere a prezzi contenuti di contenuti aggiuntivi live od on demand (una ristretta parte dei quali anche supportati dal download per una fruizione off-line), relativi a sport (Juventus TV a 3.99 euro/mese), musica jazz/dance/classica (Mezzo a 2.99 euro al mese), concerti (Qello Concerts by Stingray a 4.99 euro/mese), cartoni e contenuti per famiglie (Noggin di Nick Jr a 3.99 euro/mese), film horror (Midnight Factory a 4.99 euro/mese), film in bianco e nero (Raro video a 3.99 euro/mese) o d’autore (Mubi a 9.99 euro/mese), cortometraggi (ShortsTV a 3.99 euro mensili), e film adrenalinici o di suspence (Full Moon TV a 3.99 euro/mese).