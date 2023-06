Addio Cortana: Microsoft eliminerà entro fine anno il suo assistente vocale

Microsoft ha espresso le sue intenzioni su Cortana in un documento di supporto. Da fine 2023, Cortana non sarà più disponibile su Windows 10 e Windows 11.

Per l’utente comune però, non cambia nulla. Era prevedibile che Cortana sparisse, se ci si pensa un attimo. Microsoft ha creato i suoi strumenti di intelligenza artificiale per sostituire Cortana. All’inizio dell’anno, Microsoft ha lanciato Bing AI basato su GPT-4 e, recentemente, duante una kermesse tutta o quasi incentrata sui contributi dell’AI, Microsoft ha presentato il copilota di Windows per Windows 11 per inserire Bing AI direttamente nel sistema operativo in qualità di “assistente personale“.

Per confermare le sue nuove priorità, la pagina di supporto di cui sopra ha precisato: “Siamo entusiasti di continuare a innovare e utilizzare l’intelligenza artificiale per aiutarti a lavorare in modo più intelligente e veloce. Ci auguriamo che ti piacciano i nuovi modi di utilizzare l’intelligenza artificiale per risparmiare tempo e concentrarti su ciò che conta di più per te.”

Giusto a titolo di promemoria e per fare un po’ di cronistoria, Cortana è nata nel 2015 con Windows 10 come assistente virtuale personale di questo sistema operativo. In pratica, permetteva di usare diversi comandi vocali per aprire applicazioni, creare promemoria e fare varie domande. All’inizio, ha avuto un certo successo e Microsoft ha cominciato a integrare Cortana in Teams, Office e altre applicazioni. Ma, col tempo, Cortana ha perso il suo fascino e alla fine è rimasta solo nei PC, trascurata e dimenticata dalla casa madre redmondiana.

Microsoft non ha ancora detto quando, di preciso, Cortana sparirà dal suo sistema operativo Windows. Probabilmente, l’applicazione verrà eliminata gradualmente. Nell’ambito di questa transizione graduale, la software house sta invitando gli utenti ad adottare i suoi strumenti di intelligenza artificiale esistenti, che li aiuteranno a fare il lavoro con facilità.