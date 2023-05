Build 2023: ecco le principali novità annunciate da Microsoft

All’evento Build 2023Build 2023 Microsoft ha seguito lo stesso copione di Google all’I/O 2023, e ha puntato forte sull’intelligenza artificiale, che ha pervaso molti dei suoi servizi, non solo business ma anche con un certo focus sul target consumer.

In primis, le due parole d’ordine usate nel corso della kermesse sono state copilot e plugin. I copilot – termine nato originariamente su GitHub – sono assistenti AI che Redmond intende integrare in Windows innanzitutto, ma anche in Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform. Questi assistenti saranno basati sugli standard usati da ChatGPT di OpenAI e questo ne favorirà il supporto degli sviluppatori, la creazione e l’interoperabilità. Per espanderne le funzionalità si useranno i plugin, che verranno integrati pure in Bing.

Di recente, Windows ha integrato “Bing-GPT” sulla taskbar con la comparsa, nella pagina di ricerca, di 3 link che portano a eseguire ChatGPT nella sua consueta finestra, pronunciandosi sull’argomento del link. Di certo il Copilot sarà un ampliamento di quest’intelligenza artificiale, più integrata a livello di sistema: per attenderne una prima manifestazione, basterà aspettare il prossimo mese. In merito al Microsoft Store l’intelligenza artificiale genererà automaticamente le keyword più attinenti per aiutare gli sviluppatori a far trovare le loro app, e creerà riassunti automatici per le recensioni delle app e dei giochi elencati. L’aggiunta di un AI Hub offrirà all’utente anche consigli per “le migliori esperienze AI sviluppate dalla community e da Microsoft“.

Nel corso delle prossime ore arriverà anche l’app Dev Home, che aiuterà gli sviluppatori a crearsi l’ambiente di sviluppo, attraverso gli ambienti cloud based Microsoft Dev Box e GitHub Codespaces, e ad accedere più semplicemente a GitHub. Già a partire da domani arriveranno alcune novità, come il Moment 3 update, con al seguito migliorie come il supporto alla trascrizione in varie lingue (la nostra compresa), il pannello widget ampliato, l’indicazione di una VPN attiva sulla taskbar, una pagina dedicata al sensore di presenza e una alla privacy e sicurezza delle app, e il Bluetooth Low Energy Audio. Nell’ottica della sicurezza, in attesa che il chip Microsoft Pluto arrivi su più configurazioni hardware, anche a base AMD, da Giugno arriveranno su Start i badge che, nell’ottica di favorire il ricorso a OneDrive, consiglieranno di avvalersene per salvare i propri file (avendoli poi sincronizzati su altri device connessi allo stesso account).

Su Bing arriverà il contributo di ChatGPT che fornirà, nella sua interfaccia tipica, riferimenti e fonti per le informazioni fornite. Inoltre, come succitato, sarà arricchito da diversi plugin, come quelli per Instacart (menu trasformato in lista della spesa, con possibilità di variare i quantitativi e di piazzare l’ordine per farsi arrivare tutto a casa), Expedia (chat per pianificare un viaggio), Kayak (come assistente di viaggio virtuale offrirà in modo colloquiale le classiche funzioni della piattaforma), Klarna (chiedendo ispirazione su cosa comprare si riceveranno consigli mirati con link d’acquisto), Redfin (descritta con linguaggio naturale la propria casa, ci si vedrà suggerita la stessa tra i vari annunci disponibili), TripAdvisor (per diventare “viaggiatori migliori“), e Zillow (“amplierà ogni ricerca su Bing con ulteriori informazioni sugli alloggi e sul mercato“).

In Edge arriverà un restyling in stile Windows 11 con la foto del profilo in alto a sinistra, schede dai bordi arrotondati, sfondi traslucidi, etc. Non vi sarà solo un miglioramento estetico: grazie ai contenitori si potrà consultare più elementi in contemporanea e l’arrivo del Copilot di Microsoft 365 permetterà invece – tra le varie cose – di generare un’analisi di un documento o il riassunto di una pagina che si sta consultando. Arriverà, con tanto di cache separate e finestra dedicate una modalità Edge for Business, che offrirà alle aziende perfezionate capacità di gestione da remoto e il poter personalizzare, anche attraverso un’icona dedicata, diversi elementi grafici.

In coda, si è parlato di tante novità, tra cui – in ambito consumer – l’arrivo in Microsoft Designer e Bing Image Creator di “una cifratura che permetterà agli utenti di verificare rapidamente se un’immagine è stata generata dall’AI o meno“