Addio al bug del microfono: Google risolve il problema che affliggeva WhatsApp su Android

Se usate WhatsApp su Android, forse vi siete accorti di un fastidioso bug che impediva di registrare correttamente le note vocali. Il problema era causato da una funzionalità di Google che permette di attivare l’assistente vocale con il comando “Hey Google”.

Questa funzionalità, infatti, interferiva con il microfono di WhatsApp, rendendo le note vocali inascoltabili o distorte. Il bug era stato segnalato da diversi utenti sui forum di supporto di Google e WhatsApp, ma non era chiaro se dipendesse da una delle due app o dal sistema operativo. Dopo alcuni mesi di indagini, Google ha finalmente individuato la causa del problema e ha rilasciato un aggiornamento che lo risolve.

L’aggiornamento è stato distribuito tramite il Google Play Store e riguarda l’app Google, che gestisce l’assistente vocale e altre funzionalità. Per verificare se avete ricevuto l’aggiornamento, potete controllare la versione dell’app Google nelle impostazioni del vostro smartphone. La versione che risolve il bug è la 12.24.7.29 o superiore. Se avete ancora problemi con il microfono di WhatsApp, potete provare a disattivare temporaneamente la funzionalità “Hey Google” nelle impostazioni dell’app Google.

In alternativa, potete usare un’altra app di messaggistica che non sia affetta dal bug, come Telegram o Signal. Il bug del microfono era particolarmente fastidioso per gli utenti che usano spesso le note vocali per comunicare con i propri contatti. Le note vocali, infatti, sono un modo rapido e comodo per inviare messaggi senza dover scrivere o digitare. Inoltre, le note vocali possono essere utili per esprimere meglio il tono e le emozioni di una conversazione. WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi al mese. L’app offre diverse funzionalità, tra cui la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate, inviare foto e video, creare gruppi e chat segrete, usare le emoji e gli sticker e molto altro.

Google, invece, è il colosso della tecnologia che offre numerosi servizi online, tra cui il motore di ricerca più usato al mondo, il sistema operativo Android, l’assistente vocale Google Assistant, il browser Chrome, la piattaforma video YouTube e molti altri. Sia Google che WhatsApp sono costantemente impegnati a migliorare le proprie app e a correggere i bug che possono compromettere l’esperienza degli utenti. Per questo motivo, è importante tenere sempre aggiornate le app sul proprio smartphone e segnalare eventuali problemi ai rispettivi sviluppatori.