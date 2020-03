Vitamina D, a cosa serve e come aumentarne il livello nel nostro organismo

La vitamina D è una vitamina che il nostro organismo genera, accumula nel fegato e rilascia in piccole dosi quando necessario. Può anche essere assunta tramite il cibo ma pochi alimenti la contengono ( alcuni tipi di pesce, latte, olio di fegato di merluzzo). La luce solare a contatto con l’epidermide è un elemento fondamentale per la sintetizzazione e l’assorbimento della vitamina D. Questa vitamina è un regolatore del metabolismo del calcio ed è fondamentale nella calcificazione delle ossa.

La carenza di vitamina D può causare malattie come osteoporosi, rachitismo, deformazioni osee, debolezza dentale e quindi maggiore predisposizione alla carie. La vitamina D contribuisce inoltre a mantenere nella norma i livelli di calcio e di fosforo nel sangue. In condizioni normali la vitamina D viene accumulata dal nostro organismo attraverso l’esposizione ai raggi solari e va integrata solo in situazioni particolari.

L‘isolamento a cui siamo sottoposti nelle ultime settimane a causa delle manovre di contenimento del Covid-19 fanno si che in molti soggietti possa verificarsi una diminuzione dei livelli di vitamina D a causa della riduzione dell’esposizione ai raggi solari. In questi casi è consigliabile esporsi comunque alla luce solare per almeno 30/60 minuti al giorno.

Se possibile, recarsi nel giardino di casa, su un terrazzo, un balcone o nella peggiore delle ipotesi, alla finestra. Le persone anziane, in particolare le donne, che spesso soffrono già di patologie collegata alla mancanza di calcio o di vitamina D, verifichino con il proprio medico se è il caso di assumere integratori più o meno specifici.

In commercio ne esistono di diverso tipo, da quelli con dosaggio più basso e generalmente combinati con altri elementi che ne rendono più efficace l’assunzione e contribuiscono ad aumentarne l’assorbimento ( per esempio calcio e magnesio) a quelli più concentrati, fino ad arrivare a dei veri e propri medicinali acquistabili solo presso le farmacie e con ricetta medica. Anche in condizioni di emergenza è necessario prendersi cura della propria salute è pertanto importante non trascurare un elemento così importante.