Telecamere e polizia sulle ambulanze e in Pronto Soccorso

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - Sul fatto che le aggressioni avvenute in ambulanza, o negli studi di Guardia Medica, stiano diventando un vero e proprio problema non c'è alcun dubbio. Sicuramente l'utilizzo di telecamere di videosorveglianza e l'impiego di vigilantes potrebbero essere, in primo luogo, un buon deterrente per i malintenzionati; in secondo luogo, anche in caso di aggressione, potrebbe esserci un intervento di difesa immediato.