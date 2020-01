Napoli: ambulanza e operatori 118 sequestrati da un gruppo di ragazzini

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Il "fai da te", secondo me, è utile e conveniente nelle piccole riparazioni o nella costruzione di piccoli oggetti utili in una casa. Ma non può oltrepassare questi confini costringendo gli altri in proprio favore, se pur legittimo come può essere il tema della salute. Tra l'altro, per chi ha reale o presunto bisogno, il servizio 118 è pronto a muoversi senza guardare se ricco o povero, giovane o vecchio.