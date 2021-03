Covid-19, Nature boccia il CTS italiano: "Agisce in campi in cui non ha competenza"

La rivista scientifica Nature, una delle più prestigiose del mondo, mette in dubbio la capacità di agire del Comitato Tecnico Scientifico italiano che consiglia il Governo sulle misure da prendere per contrastare la pandemia provocata dal Covid-19. Quello che emerge in un articolo pubblicato negli scorsi giorni sulla rivista è un quadro impietoso della gestione dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese, che da molti viene preso come modello nella lotta al Covid-19. Secondo Nature nel nostro Paese sono stati fatti molti errori sin dall’inizio della pandemia.

Il CTS italiano è composto da 24 esperti, tutti grandi professionisti a livello internazionale di pneumologia, malattie infettive, gerontologia ed epidemiologia. Nature sottolinea però che mancherebbero persone competenti nella diagnostica molecolare, virologia molecolare e screening ad alto rendimento, professionalità necessarie per testare efficacemente i contagiati dal virus e sequenziare le varianti del Covid, che si stanno diffondendo a macchia d’olio. Secondo Nature il CTS non avrebbe neanche considerato i centri di ricerca italiani, che sono una delle eccellenza del nostro Paese, per cui l’Italia è conosciuta in tutto il mondo.

Un grave rimprovero che viene mosso al CTS dalla rivista scientifica, è che il Comitato presieduto da Agostino Miozzo agirebbe in campi in cui non ha nessuna competenza. Ci sarebbero diversi errori anche gravi che si sarebbero commessi in questi mesi in Italia, come ad esempio “l’aumento della capacità diagnostica sfruttando il potenziale dei loro centri di ricerca accademica, ai documenti secretati per lungo tempo, la mancanza di tamponi nel Paese, fino alla confusione su cosa dovessero fare le persone asintomatiche”. Quello dei documenti che sarebbero stati secretati è un argomento che è ancora al centro del dibattito politico.

“Nessun membro del CTS ha esperienza nel campo dell’istruzione, della psicologia infantile o della neuropsichiatria” – questo è un altro particolare che solleva Nature. Con ciò gli autori dell’articolo apparso sulla rivista scientifica si sono riferite ad alcune dichiarazioni fatte da alcuni esperti riguardo alla Dad, la quale avrebbe avuto un grave impatto sulla capacità apprendimento dei giovanissimi, ma anche sulla loro psicologia.

Insomma un quadro veramente pessimo. Sicuramente nelle prossime ore ci sarà una replica del Comitato Tecnico Scientifico, che proprio questa mattina 9 marzo ha avuto una riunione con il Governo al fine di stabilire le nuove misure restrittive per contenere il contagio da Covid-19. Per Nature la scorsa estate, quando i contagi erano ridotti al minimo, doveva essere potenziato il sequenziamento e il tracciamento del virus. Appelli che sarebbero stati fatti da diverse personalità del mondo scientifico ma che sarebbero caduti nel vuoto.