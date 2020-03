La parola coronavirus è ormai sulla bocca di tutti e da qualche mese a questa parte ha monopolizzato la vita di ognuno. Inizialmente si guardava la Cina e con immenso dispiacere si argomentava di questo virus che aveva distrutto l’intera comunità, non si sapeva bene di cosa si trattasse, non si era abbastanza preparati: l’unica certezza era che un virus, inizialmente trasmissibile da animale ad animale, ben presto era diventato tramandabile da persona a persona.

E poi l’incubo della Cina improvvisamente diventa realtà. In Italia il 21 febbraio viene scoperto il paziente 1 a Codogno e da lì ha inizio un incubo senza fine, un’oppressione che non accenna a placarsi e per la quale la luce infondo al tunnel sembra essere molto lontana. Si inizia ad argomentare di coronavirus in maniera più insistente, senza ancora sapere bene ciò che accadrà, il paese viene travolto come da uno tsunami e il governo interviene nell’immediato.

L’Italia è stata dichiarata “zona rossa“: scuole, uffici, attività commerciali, tutto fermo, tutti a casa. Il vero slogan è “#iorestoacasa“, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha dapprima implorato le persone di restare nelle proprie abitazioni, in uno stato di quarantena forzata, e che poi lo ha imposto attuando sanzioni sempre più inasprite per i trasgressori. Dopo il Bel Paese, piano piano l’epidemia si è dilagata in tutto il mondo ed è stata dichiarata pandemia, con ogni tipo di contatto fisico che è assolutamente vietato.

Oggi in tutto lo stivale il numero di contagiati così come di decessi è surreale, il nord Italia è allo stremo delle forze, soprattutto dalle regioni di Lombardia e Piemonte arrivano scene da guerra. Nello specifico sono più di 10.000 i morti in Italia e più di 50.000 i contagiati e un forte plauso va a medici e infermieri che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita per fronteggiare la pandemia: sono loro i veri eroi. E allora in tutto questo orrore un quesito sorge spontaneo: “Quando potremo essere al sicuro?“.

Una risposta prova a darla l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, il quale introduce la teoria di “R con 0 (R0)“, ovvero il tasso di contagiosità del virus. Secondo Lopaco, per sentirsi al sicuro bisognerà attendere che “l’indice di contagio sia inferiore a uno, cioè quando una persona positiva avrà la potenzialità di infettare meno di un’altra persona. È però difficile dire ora quando ciò accadrà“.

Dunque solo quando una sola persona affetta da covid-19 avrà il potenziale di infettare meno di un’altra persona, ecco che saremo salvi. Come lo stesso epidemiologo ha ammesso, ci sono ancore troppe incognite e la situazione va monitorata per bene, nonostante la curva dei contagi sia diminuita, è necessario essere cauti e prudenti anche perché potrebbero aprirsi nuovi focolai. Insomma non resta che attendere la realizzazione della teoria “R0” per poter asserire di aver distrutto il mostro invisibile e letale e di essere finalmente al riparo dall’incubo.