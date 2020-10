Vittorio Feltri cambia idea sul governo e ringrazia Giuseppe Conte: "È antipatico ma ha fatto bene sul Coronavirus"

Il fondatore del quotidiano “Libero” Vittorio Feltri, in questi mesi, ha attaccato spesso le decisioni prese dal Governo Conte nei riguardi del Covid-19. Infatti, durante una intervista rilasciata a “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano dichiara: “Peggio del coronavirus c’è solo Giuseppe Conte, che promette a tutti soldi che lo Stato non ha, pieno di debiti come è”.

A sorpresa però nell’ultimo editoriale scritto sul “Libero”, Vittorio Feltri ha spezzato una lancia a favore del Governo, dichiarando che Giuseppe Conte, nonostante resti una persona molto antipatica, è stato capace di fare meglio rispetto a molti dei leader stranieri.

Le parole di Vittorio Feltri

Con molta sincerità il direttore spiega che i giornalisti di “Libero”, e molti altri suoi colleghi, hanno esagerato molto con dei commenti pesanti sul presidente del consiglio. Rivela infatti che Giuseppe Conte avrebbe potuto fare meglio su alcuni punti ma, prima di attaccarlo duramente, invita tutti a guardare la situazione che stanno vivendo molti stati all’estero.

Successivamente paragona alcuni stati all’Italia, rivelando che in Francia nelle ultime settimane sta soffrendo molto l’epidemia sul Coronavirus e ormai non sanno più quale regola adottare per uscirne, e in Belgio detengono il record mondiale di infetti mentre la situazione in Inghilterra e negli USA sta peggiorando con il passare dei giorni.

Ci tiene comunque a sottolineare che la situazione italiana nei riguardi dell’epidemia non è ancora delle migliori ma, nonostante questo, svela: “Dovremmo ringraziare il cielo se non addirittura l’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, antipatico quanto un gatto aggrappato ai testicoli, ma che tutto sommato ha fatto meglio di parecchi suoi colleghi stranieri”.

Ciò premesso, non si è fatto mancare un piccolo attacco nel finale: “Speriamo che se ne vada presto da Palazzo Chigi, in ogni caso ringraziamolo per aver adottato misure fastidiose, liberticide, però che hanno salvato la pelle a tanta gente”.