Vincenzo De Luca accusa la Protezione Civile di aver dato alla Regione Campania le mascherine del coniglietto Bunny

Nell’ultima diretta su Facebook, l’onorevole Vincenzo De Luca ha voluto complimentarsi con gli ultimi decreti firmati dal Governo Conte, dichiarando che, con giusta ragione, si stanno prendendo delle misure rigorose per combattere il Coronavirus. Nonostante questo, ammette che questa decisione doveva essere preso qualche settimana prima, poiché così i cittadini si sarebbero stressati di meno.

Il Governatore continua sull’emergenza del Coronavirus, aggiungendo di non voler fare nessuna polemica con il premier Giuseppe Conte: “Nessun conflitto con il Governo, io parlo chiaro e ho alzato i toni per aiutare i cittadini ma in spirito di collaborazione”.

Covid-19 al sud

Il riferimento è alla lettera scritta da Vincenzo De Luca nella giornata di ieri indirizzata al Governo Conte, in cui ha scritto che la comunicazione di questi ultimi giorni relativa alla epidemia è gravemente fuorviante. Infatti, secondo il presidente della Regione Campania, c’è il forte rischio che scoppi una epidemia anche al sud Italia.

Su questo argomento il presidente vuole chiarezza: “Voglio che mi si dica con sincerità in tempo utile ‘guarda che non ce la facciamo’ bisogna che qualcuno parli e ci informi. Lunedì sera eravamo arrivati ad un livello tale di criticità che mancavano le mascherine da destinare agli operatori del 118, abbiamo parlato per questo chiaro e forte consapevoli che non è un problema della Campania ma nazionale”.

Le mascherine che non convincono Vincenzo De Luca

In Campania sono arrivate alcune migliaia di mascherine FFP2 e FFP3. Commentando a caldo questa notizia, ha ammesso che non si tratta di una gran quantità, ma si augura che sia l’inizio di un programma più ampio di consegne alla Campania del materiale sanitario necessario.

Nella diretta su Facebook però il presidente non sembra molto convinto dalla qualità di queste mascherine: “La Protezione Civile ha inviato 552 mila mascherine? Amici cari, vediamo di capirci, quelle sono le mascherine del coniglietto Bunny. Sono mascherine coniglietto, ottime per pulire gli occhiali ma per gli ospedali lasciamo perdere ci vuole fantasia a definirle mascherine”.