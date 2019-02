Un giovane meridionale su tre voterà Lega e abbandonerà il M5S. Il sondaggio

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Molti del Sud si sono lasciati sedurre dal Reddito di Cittadinanza; in molti hanno però si stanno ricredendo sull'effettiva manovra. I 5 stelle avrebbero dovuto parlare chiaro e utilizzare i soldi per aiutare soprattutto le imprese, abbassando le tasse e, in special modo l'IVA. La maggior parte avrebbe capito e, probabilmente, avrebbe continuato a votare per loro invece di scappare.