Umberto Bossi prorompe in pesanti dichiarazioni contro il Sud

Hanno creato grande discussione le dichiarazioni del fondatore della Lega Umberto Bossi nel corso del suo intervento al congresso del 20 dicembre. Il senatore della Repubblica ha posto l’accento sul Sud, usando delle parole molto forti che non hanno potuto fare altro che creare divisione.

Queste sono le dichiarazioni di Bossi che si è espresso al riguardo in questi termini: “Aiutare il Sud a casa sua, sennò straripa come l’Africa”. Umberto Bossi ha voluto sottolineare che il problema dei meridionali non si risolve facendoli venire al nord, ma è indubbio che sono dichiarazioni capaci di creare scalpore.

La replica di PD e M5S

Sono queste le parole, con le quali si è espresso l’ex segretario della Lega affermando: “Se non aiutiamo i meridionali a casa loro, straripano e vengono qui”. Subito dopo il termine del congresso, si è scatenata una bufera per via delle parole di Umberto Bossi, al punto che sono arrivate delle forti risposte da parte di Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle che si sono espressi contro la Lega.

Sono intervenuti in merito alla questione i principali esponenti di PD e M5S che hanno chiesto di intervenire per prendere le distanze da Umberto Bossi. Ciò dimostra che vi sono ancora delle problematiche da risolvere e che si deve fare capire che non ci sono due parti d’Italia. Sono arrivate le parole di un esponente del Movimento Cinque Stelle, corrispondente al nome del capogruppo alla Camera, Davide Crippa, che si è scagliato contro il senatur.

Queste sono le parole di Crippa, che non ha usato mezzi termini: “Parole inqualificabili, vergognose e offensive che mostrano tutta la vera natura della Lega”. Infine c’è stata anche la replica del deputato del Partito Democratico, Ubaldo Pagano, scagliatosi contro il partito accusato di usare dei toni razzisti che vanno a umiliare i meridionali.