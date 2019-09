Trenta, le parole dell’ex ministro: "Voglio stare zitta perché in questo momento potrei dire di tutto e contro tutti"

Elisabetta Trenta in una recente intervista ha fatto notare di essere arrabbiata, in quanto non ricopre un ruolo all’interno del governo Conte bis. Queste sono le parole dell’ex ministro: “Sto benissimo”. La Trenta sta facendo gli scatoloni al ministero della difesa, e ha cercato di parlare poco spiegando di avere i minuti contati.

L’ex ministro della difesa ha spiegato di non voler raccontare il proprio stato d’animo ai giornali in quanto, in passato, ha ricevuto dei pesanti attacchi come dimostrano queste dichiarazioni: “Il trattamento che mi è stato riservato è stato sempre pesante”.

Il trattamento riservato all’ex ministro della difesa

L’intervistata ha parlato di problematiche interne al Movimento Cinque Stelle e, in un momento dell’intervista, si è sbilanciata dicendo che le era stata promessa la permanenza al ministero. Elisabetta Trenta ha precisato di non essere rimasta contenta per il trattamento che le è stato riservato, in quanto non meritava tutto questo.

Il ministro della difesa nel governo Conte I ha ricordato di essere stata una delle persone che ha lottato in maniera più forte per contrastare Matteo Salvini, con il quale ha avuto una polemica quotidiana. La politica ha cercato di mantenere la calma in modo da non raccontare troppe cose, come rispecchiano queste dichiarazioni: “Voglio stare zitta perché in questo momento potrei dire di tutto e contro tutti“.

La Trenta non ha voluto parlare di Luigi Di Maio dopo aver ricevuto la domanda se fosse stata difesa nel modo adeguato dal nuovo ministro per gli affari esteri. L’esponente del Movimento Cinque Stelle ha fatto notare di avere un bellissimo lavoro e ci sarà tempo per valutare cosa fare in futuro. Elisabetta Trenta ha precisato di non aver chiuso con il M5S in quanto è fatto di idee e di valori e ha continuato a spiegare che, con Luigi Di Maio, non c’è alcun tipo di problema.