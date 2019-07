Taglio dei vitalizi: bocciato il ricorso degli ex parlamentari. Di Maio: "bellissima notizia"

“Vi ricordate il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari che abbiamo fatto nei mesi scorsi?” Così si apre il post nel profilo social Facebook di Luigi Di Maio pubblicato nelle ore scorse, in cui il ministro del lavoro aggiorna i cittadini riguardo al tanto discusso taglio dei vitalizi voluto dal Movimento 5 Stelle e dai molti italiani.

A far doppiamente discutere il taglio voluto dal partito capitanato da Di Maio, è stata la reazione avuta da molti ex parlamentari che hanno deciso di fare ricorso per conservare il privilegio che, così come affermato dallo stesso ministro, “percepivano ingiustamente da anni“. Oggi, però, è arrivata una notizia definita da Di Maio come “bellissima”, ovvero della bocciatura da parte della Cassazione del ricorso fatto dai molti ex parlamentari.

Così come spiega il leader del Movimento 5 Stelle, sono gli organi dell’autodichia a decidere sui vitalizi e sulle indennità parlamentari e, fortunatamente, gli stessi Uffici di Presidenza delle Camere hanno deciso di tagliare questi privilegi “assolutamente iniqui”, grazie anche ai portavoce del M5S, così come Di Maio ci tiene a precisare.

Oltre a voler condividere con i molti italiani questa notizia ufficiale, il ministro afferma anche che, grazie all’eliminazione dei vitalizi, si risparmieranno circa 280 milioni a legislatura tra Camera e Senato, che – al posto di finire nelle tasche dei “privilegiati” – potranno essere utilizzati a favore dei cittadini.

Il Movimento 5 Stelle esulta

Non è solo Luigi Di Maio ad esternare la propria gioia riguardo la notizia giunta nelle ultime ore, ma tutto il partito da lui capitanato. Il presidente della Camera, Roberto Fico, afferma sul profilo social Twitter di essere “orgoglioso” del superamento dei vitalizi, e come lui, anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, che afferma: “ci dicevano che sarebbe stato impossibile ma ancora una volta i fatti ci danno ragione“.