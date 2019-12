Taglio dei parlamentari: sono state raggiunte le firme necessarie

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - La riduzione delle spese di 100 milioni all'anno non mi sembra così trascurabile come fanno capire alcuni che sono contrari alla manovra. Effettivamente quei soldi possono essere investiti per recuperare qualche opera artistica particolarmente importante, o anche come investimento per un qualche progetto futuristico. Possono essere fatte davvero tante cose.