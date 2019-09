Sondaggio EMG Acqua: Salvini avrebbe il 40% dei consensi e la Meloni asfalterebbe Di Maio

Sono arrivati delle statistiche importanti che dimostrato il seguito significativo ottenuto dal leader della Lega, Matteo Salvini. I dati sono stati resi noti dal sondaggio effettuato da EMG Acqua che ha sottolineato la percentuale del 40% occupata dalla Lega e ciò dimostra che Salvini sarebbe il favorito alla vittoria, nel caso in cui si dovesse andare alle elezioni.

Ci sarebbe una lotta tra due personaggi, come l’ex ministro dell’Interno e l’attuale premier Giuseppe Conte, che si stima abbia una percentuale del 39%. Le novità non sono terminate in quanto è in forte aumento il seguito ottenuto da Fratelli D’Italia, con leader Giorgia Meloni che si ferma al 29%.

Le percentuali: dati importanti nella fiducia per i leader

Dunque la Meloni, stando a questi dati, riuscirebbe a scavalcare il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, che ha il 28%. Subito dopo di Di Maio, con cinque punti di distacco si trova il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che ha una media del 23%. Distante dal leader del Partito Democratico è quello di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha una media del 17% e, a un punto di distanza, troviamo l’ideatore del nuovo partito Italia Viva, Matteo Renzi, fermo al 16%.

Da questi dati traspare che Italia Viva otterrebbe il 3,4% delle preferenze. Inoltre si può notare che queste percentuali confermano che Matteo Salvini sarebbe il nuovo leader del centrodestra e, nel caso in cui dovesse esserci un’alleanza con Meloni e Berlusconi, la vittoria sarebbe scontata.

È stato presentato un sondaggio alla trasmissione “Agorà” dove si è fatto notare che, se oggi si andasse alle elezioni, la Lega sarebbe il primo partito, e allo stesso tempo si è sottolineato del Movimento Cinque Stelle che avrebbe una percentuale del 18,5% inferiore al Pd che si fermerebbe al 20,2%. C’è una sfiducia nel nuovo governo giallorosso in quanto oltre la metà degli intervistati è sicuro che l’alleanza M5S-PD non riuscirà a risolvere la redistribuzione dei migranti. Infine nella trasmissione presentata dalla conduttrice Serena Bortone è stato sottolineato che, per il 52% degli elettori, l’Italia non riuscirà ad avere un peso importante in Europa.