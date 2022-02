In Italia in questo periodo, nel mondo della politica, si è parlato anche di elezioni anticipate. Recentemente ci sono state le votazioni governative per eleggere il Presidente della Repubblica. Le forze politiche hanno votato all’unanimità nuovamente Sergio Mattarella, mentre il Premier Mario Draghi è rimasto al suo posto alla guida del Governo. In queste settimane ci sono stati anche diversi attriti tra le varie forze politiche, questo a causa delle numerose decisioni che il Governo ha dovuto prendere.

Nell’Esecutivo c’è scontro ad esempio tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione sulle regole anti Covid, che diverse forze dell’opposizione ritengono assurde e senza senso. Tra questi partiti c’è ad esempio Fratelli D’Italia, la cui leader, Giorgia Meloni, da sempre si batte affinchè le regole emanate dal Governo in questo periodo di emergenza sanitaria siano ponderate sulla base della reale situazione epidemiologica. E in questo periodo incandescente, con i partiti che si bacchettano tra di loro, a parlare chiaro sono i sondaggi politici.

Fratelli D’Italia primo partito

Secondo i sondaggi Swg per il Tg La7 al primo posto rimane saldamente il partito di Giorgia Meloni, Fratelli D’Italia appunto, che è al 21,4% delle preferenze degli elettori. In pratica se si dovesse andare a votare adesso il partito della Meloni potrebbe vincere le elezioni. Dietro a Fratelli D’Italia c’è il Partito Democratico, che perde lo 0,4%.

La situazione rispetto alla scorsa settimana rimane quindi invariata, con Fratelli D’Italia saldamente in vantaggio rispetto agli altri partiti. La Lega di Matteo Salvini, altra forza politica di destra, è al 17% delle preferenze e questa settimana ha perso lo 0,1%. Forza Italia sale invece all’8%.

In questi mesi anche il Movimento Cinque Stelle ha visto un sensibile calo delle preferenze, confermato anche dai numeri attuali, che lo situano al 12,8% di preferenze. Insomma pare che gli elettori, ad oggi, siano più orientati a votare per un governo di centro-destra e non di sinistra. Ma come sempre saranno più in la le elezioni politiche a parlare.