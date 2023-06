Sondaggi politici italiani: Fdi in crescita, M5s e Lega in calo questa settimana

I sondaggi politici sono uno strumento importante per valutare l’andamento delle preferenze degli elettori e le tendenze di voto in un paese. L’ultimo sondaggio di Termometro Politico, condotto tra il 6 e l’8 giugno 2023, rivela alcune interessanti dinamiche politiche in Italia. In questo articolo, esamineremo i risultati del sondaggio, concentrandoci sulla crescita di Fdi, il calo di M5s e Lega, e altre tendenze rilevanti. Scopri quali sono i partiti che stanno guadagnando consensi e quali stanno perdendo terreno.

Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, la fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ancora in crescita, attestandosi al 44,2%. Questo valore rappresenta un incremento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente, confermando l’ampio consenso che Meloni continua a riscuotere tra gli italiani. Oltre alla fiducia personale nella leader di Fdi, il sondaggio ha esaminato anche le intenzioni di voto degli italiani.

Fdi in crescita

I risultati del sondaggio indicano che Fdi, il partito guidato da Giorgia Meloni, sta vivendo una crescita significativa. Rispetto alla precedente rilevazione, Fdi registra un aumento di tre decimi, raggiungendo il 29,7% delle intenzioni di voto. Questo successo può essere attribuito alla figura carismatica di Meloni e alla sua capacità di rappresentare le istanze di una parte consistente dell’elettorato italiano.

La crescita di Fdi potrebbe influenzare il panorama politico italiano, ridefinendo le dinamiche tra i partiti.

M5s e Lega in calo

Al contrario, il Movimento 5 Stelle (M5s) e la Lega stanno attraversando un periodo di calo nelle intenzioni di voto. Secondo il sondaggio di Termometro Politico, M5s registra un calo dal 16,2% al 15,9%, mentre la Lega passa dal 9,3% al 9%. Questi risultati possono essere il riflesso di molteplici fattori, come la gestione delle politiche governative o le dinamiche interne ai partiti stessi. È interessante notare come i cali di M5s e Lega siano stati sfruttati da Fdi per ottenere un maggiore sostegno e consolidare la sua posizione politica.

Altri partiti

Oltre ai partiti principali, il sondaggio ha rivelato anche alcuni cambiamenti significativi all’interno del panorama politico italiano. Forza Italia registra un modesto aumento dello 0,2%, attestandosi al 7,8%. Al contrario, Azione di Calenda continua a perdere consensi, scendendo al 3,6% (-0,2%). Interessante è il sorpasso di Sinistra/Verdi, che con il 2,6% supera sia Italia Viva (2,5%) che +Europa (2,4%). Questi dati dimostrano che il panorama politico italiano è in continua evoluzione, con nuovi partiti che emergono e cercano di farsi spazio.