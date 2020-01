Silvio Berlusconi sottolinea l’importante successo ottenuto da Forza Italia in Calabria: ora guarda alla Campania

Le elezioni regionali in Calabria hanno rappresentato un risultato importante per il centrodestra, in particolare per Forza Italia che torna a essere un elemento determinante all’interno della coalizione. Sono arrivate le parole dell’ex premier Silvio Berlusconi, che si è detto pronto per battersi in prima persona nei prossimi impegni elettorali.

Il cavaliere ha avuto modo di fare un’analisi lucida tra il risultato ottenuto in Emilia Romagna e quello in Calabria, dagli esiti totalmente differenti. Queste sono le dichiarazioni al riguardo di Berlusconi che ha affermato: “In Calabria c’è stata una vittoria clamorosa di una bravissima candidata espressa da Forza Italia”.

Le parole dell’ex premier Silvio Berlusconi

Allo stesso tempo Berlusconi ha parlato del risultato in Emilia Romagna, ricordando che sin dal principio si trattava di un impegno più complicato degli altri. Ha continuato dicendo che c’è stata una svolta riguardo il risultato ottenuto dalla destra al Sud dando una sua spiegazione: “Fino ad oggi il Sud in Italia è stato umiliato da politiche clientelari o da elemosine assistenziali“.

Allo stesso tempo, ha precisato che l’obiettivo è quello di tornare a vincere anche al Nord. Ha risposto anche alla domanda riguardo alla scelta di Lucia Borgonzoni come candidata, attraverso queste parole: “Tutte le candidature sono state concordate dalla coalizione e i patti sono stati e continueranno ad essere rispettati”. Ha avuto modo di parlare di Salvini dicendo che hanno uno stile differente, ma con lui e la Meloni c’è un buon programma da realizzare.

Nel corso dell’intervista, Silvio Berlusconi ha avuto modo di parlare dei suoi progetti in vista delle prossime elezioni regionali: “In Campania ci prepariamo a bissare il successo della Calabria con un candidato di assoluto prestigio e valore come Stefano Caldoro”. Infine ha concluso dicendo che il disfacimento dei Cinque Stelle rende questa maggioranza non rappresentativa degli italiani.