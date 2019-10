Silvio Berlusconi parteciperà alla manifestazione del 19 ottobre con Lega e Fratelli d’Italia

Sembrano esserci tutti i presupposti per il ritorno all’unità del centro destra, come confermano le parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Quest’ultimo ha dato il via libera per prendere parte all’iniziativa del prossimo 19 ottobre: si tratta della manifestazione organizzata dalla Lega contro l’attuale esecutivo. A quanto pare, la decisione finale di Berlusconi è arrivata nel corso di una riunione tenutasi a palazzo Grazioli. Ci sarà la presenza sul palco il prossimo 19 ottobre di una delegazione di Forza Italia.

Bisogna sottolineare che Berlusconi non ha fatto intendere se sarà presente personalmente in piazza, in quanto nei giorni precedenti ci sarà l’incontro in Umbria con gli alleati Salvini e Meloni per via della campagna elettorale in Umbria. La certezza si ritrova nel fatto che Silvio Berlusconi farà partecipare alla manifestazione del 19 ottobre una sua rappresentanza, guidata da Antonio Tajani. Non si è a conoscenza delle persone che parleranno sul palco, oltre Matteo Salvini.

Le parole di Silvio Berlusconi

Ci sono delle novità rilevanti per quanto riguarda le elezioni regionali e Silvio Berlusconi si è dimostrato favorevole alla candidatura di Mario Occhiuto alla presidenza della regione Calabria.

Il cavaliere ha voluto motivare le ragioni che l’hanno spinto a partecipare alla manifestazione e ha posto l’accento sulla manovra economica, da lui fortemente criticata. Queste sono le parole del leader di Forza Italia al riguardo, che non ha usato mezze misure: “La politica economica del governo, come emerge dalla Nota economica del Def, desta grande preoccupazione”.

Ha ricordato che colpirà in negativo le famiglie e le imprese, portando l’Italia di nuovo alla recessione. Si tratta del motivo principale per il quale Forza Italia ha deciso di aderire alla manifestazione contro le politiche del Conte bis.