Silvio Berlusconi, l’irriducibile, sposa Maria Fasciani

Silvio Berlusconi sarebbe in procinto di sposarsi per la terza volta nella sua vita e la fortunata, questa volta, sarebbe Maria Antonia Fascina. Lo sostiene il quotidiano Libero, che parla di un “annuncio imminente” tra il fondatore di Forza Italia e quella che sarebbe la terza moglie del Cavaliere, dopo Carla Dell’Oglio e Veronica Lario. Non c’è ancora l’ufficialità, ma Dagospia parla del 21 marzo come data delle nozze.

Berlusconi, quindi, non si arrende all’età e al suo stato di salute e avebbe deciso di inoltrarsi nei sentieri impervi di una vita di coppia che non sembra avergli procurato grandi successi, considerati i divorzi passati, con tanto di ricchi emulamenti devoluti alle precedenti mogli, l’ultima delle quali, Veronica Lario, decise di lasciarlo dopo le famose “cene eleganti” nella villa di colui che ancora oggi si diverte a definirsi il “re del bunga bunga”.

Ma chi è Maria Fascina? Nata in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990, ma cresciuta a Portici, in provincia di Napoli, Marta Fascina è parlamentare e segretario della Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia. La sua discesa in politica è stata al centro del dibattito perché al momento della sua elezione nessuno la conosceva, tanto che si è parlato di “candidata fantasma”. Laureata in lettere e filosofia, la ragazza è approdata nel partito di Forza Italia, cominciando la sua carriera politica.

Marta Fascina è apparsa spesso accanto a Silvio Berlusconi, sia sui social network, dove si sono fatti immortalare mentre festeggiavano San Valentino, con Berlusconi che sembrava ringiovanito di trent’anni, sia nella vita reale, come allo stadio del Monza, squadra di cui Berlusconi è proprietario, dove i due si sono scambiati un bacio appassionato.

A presentarla al Cavaliere fu Adriano Galliani, quando la inserì nel mondo dorato di Berlusconi. Un uomo che si appresta a celebrare il suo terzo matrimonio con una sostanziale differenza: lui ha 86 anni e lei 32 anni. Ma poco importa. Tanto si sa che l’amore non ha età. O forse si.