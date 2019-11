Silvio Berlusconi: ecco le sue parole sugli alleati

Silvio Berlusconi è stato protagonista di un’intervista al giornale “Libero”, nel corso della quale ha posto l’accento su diverse tematiche. Il leader di Forza Italia ha parlato dell’attuale momento politico e ha sottolineato che c’è grande sintonia con Lega e Fratelli, motivo per il quale la coalizione di centro destra sta ottenendo dei risultati importanti.

Queste sono le dichiarazioni del cavaliere che ha parlato dei suoi alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, usando tali parole sui suoi amici: “Matteo Salvini è il nostro bomber, io regista, Giorgia Meloni ala”.

Le dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sulla coalizione di centro destra

Dunque per dare una definizione ai propri alleati, ha deciso di ricorrere ai termini calcistici. Al momento l’ex presidente del consiglio dei ministri si trova in ospedale, dopo aver subito una caduta che gli ha provocato un ematoma. Silvio Berlusconi si trova ricoverato all’ospedale Madonnina di Milano, ma si trova in buone condizioni.

Il numero uno di Forza Italia ha è caduto a Zagabria, dove si era recato per prendere parte alle tre giornate di lavoro del Partito Popolare Europeo, iniziativa alla quale cerca sempre di essere presente l’ideatore di Mediaset. Silvio Berlusconi è intervenuto nel corso di questa iniziativa e molte persone volevano fare una foto con l’ex premier ma, tra una spinta e un’altra, il leader di FI, ha preso un colpo.

Anche in questo caso non è mancata l’ironia di Berlusconi, che ha ironizzato dicendo: “Per uno abituato da una vita agli sgambetti, cosa volete che sia una piccola ammaccatura”. Dunque il leader di Forza Italia dimostra di essere intenzionato a proseguire il lavoro e il motivo si ritrova nel fatto che ha concesso un’intervista al giornale Libero, dando il proprio punto di vista sul nuovo centro destra e sul viaggio in Europa.