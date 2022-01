Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica con 759 voti

Sergio Mattarella è stato rieletto nuovamente presidente della Repubblica con 759 voti, diventando tra l’altro il secondo più votato della storia italiana. Infatti soltanto Sandro Pertini, in carica dal 1978 fino al 1985, ha ottenuto più preferenze con 832 voti su 995.

La rielezione di Mattarella avviene grazie a un accordo dei maggiori partiti politici (Partito Democratico, Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Liberi e Uguali), il tutto mentre era in corso il settimo scrutinio finito, come facilmente prevedibile, con un nulla di fatto.

L’unica davvero contraria a questa rielezione è Giorgia Meloni che inizialmente ha attaccato Matteo Salvini per le sue parole di sostegno nei confronti di Sergio Mattarella: “Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci“ per poi pubblicare poche ore fa un video su Facebook degli applausi dei parlamentari: “Euforici per non aver cambiato nulla e aver costretto Mattarella a un altro mandato. Cosa festeggiano? Che lo stipendio è salvo”.

Le proposte da parte di Forza Italia, come quelle della direttrice del “Dipartimento delle informazioni per la sicurezza” Elisabetta Belloni a quella della presidente del Senato Elisabetta Casellati, sono state prontamente respinte. Mentre il leader della Lega, come riportato da “La Repubblica”, ha dovuto piegarsi al: “Pressing del segretario del Pd Enrico Letta e di gran parte dei parlamentari 5 Stelle (nonostante le iniziali perplessitò di Giuseppe Conte) alla proposta di un bis di Mattarella”.

Una volta confermata la sua rielezione arrivano i complimenti da parte di Mario Draghi: “Si tratta di una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato”. Dall’estero invece arriva un messaggio da parte di Emmanuel Macron, ove su Twitter sottolinea la sua felicità per questa rielezione.