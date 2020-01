Sergio Echamanov ammette di aver detto una bugia

Dopo lo scontro sui social media, che si è verificato quattro giorni fa dopo che Sergio Echamanov, ragazzo di 21 anni, dislessico, è stato messo in ridicolo dal video che ha pubblicato Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno, il video è diventato virale in tutti social media.

Ieri pomeriggio, il leader delle Sardine, Mattia Santori, insieme Sergio Echamanov, in un video apparso su Facebook, ha iniziato a dire: “Sorridiamo davanti all’ennesimo caso in cui ci sarebbe da piangere. Sergio ha 21 anni e un lavoro che rischia di perdere a causa delle solite buffonate di Salvini, che scatenano l’odio”.

Poi, la parola è passata a Sergio Echamanov, il ragazzo che a causa della sua dislessia è stato preso di mira da Matteo Salvini, sui suoi account social: “A causa delle minacce che ho ricevuto mi è stato consigliato di non lavorare più, anche dal mio avvocato. È un periodo un po’ difficile, ma le sardine mi stanno aiutando tanto. Ci vediamo il 19 gennaio in piazza”.

Poco dopo, a smentire tale dichiarazione, è stato lo stesso Sergio Echamanov, nel suo profilo ufficiale, quando ha precisato scrivendo che la sua avvocata, La Torre, non gli ha mai consigliato di dimettersi o allontanarsi dal mondo del lavoro. Ha avuto un refuso, dovuto al grande stress, e ai tempi stretti. E, poi, per concludere, si è scusato con Cathy, che lo sta aiutando ad affrontare questa situazione particolare, e ha ringraziato tutti.

Il 19 gennaio 2020, non solo ci sarà Sergio, che dirà la verità davanti a tutti, e Mattia, che parlerà del caso Bibbiano, assieme a molti altri leader che si presenteranno per il confronto elettorale del 23 Gennaio quando si voterà in Emilia Romagna, ma ci saranno anche cantanti famosi come Marracash e Subsonica.