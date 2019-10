Secondo Teresa Bellanova, Matteo Renzi rappresenta un valore aggiunto per questo governo, non una minaccia

Sono arrivate le dichiarazioni di Teresa Bellanova che ha parlato dei progetti di Italia Viva, sottolineando quanto sia fondamentale l’importanza dell’unità. Queste sono le parole con le quali si è espressa la ministra: “Da Italia Viva proposte non minacce ma in una coalizione non ci sono padroni”.

La Bellanova ha voluto rispondere in merito alle parole di Giuseppe Conte che considera la nascita di Italia Viva come un fattore destabilizzante. La ministra ha sottolineato che Matteo Renzi ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita del governo giallorosso ed ha commentato anche le dichiarazioni di Giuseppe Conte che si è definito come il vero riformista.

Le parole della ministra

La Bellanova ha espresso queste parole: “Io ho qualche anno in più sulle spalle di esperienza politica e parlamentare, e questo mi fa dire che il riformismo si pratica nella realtà, si misura dalle soluzioni che riesce a dare ai problemi”. Inoltre l’intervistata ha fatto notare che bisogna rimanere calmi e che in un governo come questo non c’è alcun padrone e dunque c’è bisogno che gli alleati vadano nella stessa direzione.

Successivamente Teresa Bellanova si è concentrata sulla necessità di sterilizzare l’Iva: “E’ il patto che abbiamo assunto con il Paese quando abbiamo ricercato in Parlamento una maggioranza alternativa”. La ministra ha ricordato che questa decisione ha provocato la rabbia di Salvini che, a suo parere, voleva una crisi extraparlamentare.

L’esponente di Italia Viva ha voluto precisare che Matteo Renzi non costituisce una minaccia ma, al contrario, un valore aggiunto per il bene dell’esecutivo. Teresa Bellanova ha ricordato due esperienze di governo, come quelle con Renzi e Gentiloni, che possono essere considerate tra le migliori degli ultimi tempi. Inoltre ha voluto fare i complimenti a Roberto Gualtieri, spiegando che non poteva esserci ministro dell’economia migliore. Infine, la ministra ha rivelato che le arrivano quotidianamente messaggi di uomini e donne che sono attratti dalle proposte di Italia Viva.